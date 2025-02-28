الوحدة يخطف فوزاً قاتلاً على حساب العين في «الكلاسيكو»

محمد صادق، ياسر قاسم، إيهاب زهدي

خطف الوحدة فوزاً قاتلاً على حساب العين بعدما حول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2 - 1، في الكلاسيكو الذي أقيم، أمس، على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقفز الوحدة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، فيما توقف رصيد العين عند 29 نقطة وتراجع للمركز الرابع (مؤقتاً).

تقدم العين أولاً عن طريق عبدالكريم تراوري (28)، وعادل فاكوندو للوحدة في الدقيقة 68، وشهدت المباراة طرد مدافع العين فابيو كاردوسو في الدقيقة 30، وأضاف إبراهيما ديارا هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+5.

وحقق عجمان فوزاً غالياً على ضيفه النصر بنتيجة 2 - 1 باستاد راشد بن سعيد، في مباراة الفرص الضائعة، وبهذا الفوز عاد عجمان للمركز الثامن في الجدول برصيد 25 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النصر سابع الترتيب، ونجح المدافع ميلوش في تسجيل هدفي عجمان فيما سجل البديل مامي هدف النصر.

وتعادل البطائح وضيفه كلباء دون أهداف، على ملعب استاد خالد بن محمد، ورفع البطائح رصيده إلى 16 نقطة، وكلباء إلى 22 نقطة.

وكشف البطائح عن رغبة هجومية مبكرة وشكل خطورة على مرمى منافسه، وتصدى سلطان المنذري حارس كلباء، لتسديدة الفارو دي أوليفيرا، وكرة رأسية من رافايل أنتونيو في الدقيقتين 7 و8، ورد كلباء بفرصتين خطيرتين في الدقيقة 25، عندما تألق إبراهيم عيسى حارس البطائح، في تحويل رأسية لياندرو إلى ركلة ركنية لعبت وتهيأت أمام مهدي قائدي، الذي سدد كرة قوية، وأبعدها مدافع البطائح بعد تجاوزها الحارس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمرت محاولات الفريقين طوال الشوط الثاني بحثاً عن التسجيل، وتبادلا الهجمات التي افتقدت التركيز في اللمسة الأخيرة، وسدد سالم راشد كرة قوية لكلباء في الدقيقة 80، وأمسكها إبراهيم عيسى على مرتين، ولعب أوليفيرا كرة رأسية قوية وتصدى لها المنذري في الدقيقة 83، ونشط الأداء بعض الشيء في الدقائق الأخيرة، لكن بقت الشباك نظيفة، ليحصد كل فريق نقطة واحدة تعتبر مكسباً مهماً للبطائح الذي عزز موقعه في المركز 12.