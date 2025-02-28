شباب الأهلي وبني ياس.. صدارة وتعويض

إيهاب زهدي ومحمد صادق

يسعى شباب الأهلي إلى تأمين صدارته الحالية لدوري أدنوك للمحترفين برصيد 44 نقطة، عندما يستضيف بني ياس صاحب المركز 11 برصيد 19 نقطة على ملعب استاد راشد في الثامنة والربع من مساء اليوم، في ختام الجولة 18 التي يتطلع خلالها «السماوي» إلى تعويض خسارته أمام «الفرسان» في الجولة الخامسة للدور الأول بنتيجة 1 - 5، واستعادة نتائجه الإيجابية قبل الخسارة أمام ضيفه الوحدة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، على أمل تحسين ترتيبه، والابتعاد أكثر عن المراكز المتأخرة في جدول الترتيب.

ويتوقع أن تأتي المواجهة قوية في ظل رغبة الفريقين بتحقيق الفوز قبل توقف الدوري حتى 27 مارس المقبل.

ويأمل بني ياس في العودة من دبي بنتيجة إيجابية يعوض بها خسارته في الجولة الماضية بثلاثية أمام الوحدة والتي كانت الهزيمة الأولى للفريق عقب 5 مباريات متتالية لم يتعرض خلالها للخسارة.

ويحتل بني ياس المركز الـ 11 في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 19 نقطة، ويطمح لتحسين موقعه بعدما فقد المركز التاسع في الجولة الماضية.

ووصف باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، المباراة بـ«المعقدة للغاية»، مؤكداً على خطورة بنى ياس، وامتلاكه لالتزام عالٍ، وقدرات بدنية جيدة، وقال: «بني ياس حقق نتائج مميزة خارج ملعبه، ويقوده مدرب له باع طويل في الدوري الإماراتي، وبالتالي يجب أن نكون في أفضل مستوى فردياً وجماعياً من البداية للنهاية».

وأضاف: «نحن فريق يملك الثقة والكفاءة، وأنوه إلى العمل الكبير للاعبينا الذين يحققون نتائج مميزة مرة تلو الأخرى، في سلسلة دون خسارة، وعلينا التواجد في كل البطولات والمنافسة فيها للنهاية، بالأداء والعمل والطموح والشجاعة، وهو ما يعطينا الثقة لتخطي الفرق القوية مثل بني ياس، ومرة أخرى أطلب وللأهمية القصوى أن يستمر دعم المشجعين، لأن تواجدهم يمنح اللاعبين الطاقة والدافع لبذل المزيد، وأتمنى أن يزداد عدد الجماهير في كل مباراة، حتى نستطيع تخطي الصعاب أمام بني ياس، والمواجهات المقبلة كذلك».

من جانبه، أكد لاعب شباب الأهلي، برينو كاسكاردو، الأهمية الكبيرة لمباراة بني ياس، مضيفاً أن الجميع يدرك أهمية اللقاء، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في الدوري، وقال: «جميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة، وضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط للوصول إلى مبتغانا وتحقيق هدفنا، ودائماً ما نركز على النقاط التي نحتاج تحصيلها، بالإضافة إلى العمل على تصحيح بعض السلبيات التي ترافق الأداء خلال المباريات، حتى نتمكن من تحقيق النتائج المطلوبة».

وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس: «سنخوض مباراة كبيرة أمام متصدر الدوري، وشباب الأهلي هو الفريق الأفضل هذا الموسم، ويمتلك فريقاً قوياً ومدرباً يتمتع بخبرات كبيرة».

وأضاف: «شباب الأهلي أثبت أن لديه حلولاً كثيرة حتى مع وجود غيابات في صفوفه، فقد نجحوا في إيجاد البدائل على نفس المستوى، ولم يتأثروا على مدار مباريات كثيرة، لذلك أمامنا مباراة قوية وصعبة ضد منافس قوي للغاية».

وأكد إيسايلا أنه تحدث مع لاعبيه فيما حدث في مباراة الوحدة الأخيرة، وشدد على أنها أصبحت من الماضي ويجب التركيز على مباراة اليوم، خصوصاً وأنه يؤمن بأن بني ياس يملك لاعبين بجودة عالية، وعندما يثق الفريق بنفسه فإنه قادر على تقديم مستوى عالٍ.

وكشف إيسايلا عن افتقاد الفريق لجهود الثنائي سهيل النوبي الذي تعرض لإصابة في نهاية الجولة الماضية لكنه تحامل على نفسه، والظهير الأيمن خميس صالح إسماعيل المصاب منذ فترة وسيمتد غيابه لفترة طويلة ربما لنهاية الموسم.