أتلتيكو يقتنص تعادلاً نارياً أمام برشلونة 4-4 في ذهاب نصف نهائي الكأس

فرض أتلتيكو مدريد تعادلاً قاتلاً على برشلونة 4-4 بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل عن الضائع عبر البديل النروجي الكسندر سورلوث، ذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء.

وبعد أن منح الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريس (1) والفرنسي انطوان غريزمان (6) التقدم لأتلتيكو، رد برشلونة بسرعة كبيرة بفضل ثلاثية بيدري (19) وباو كوبارسي (21) وإينيغو مارتينيس (41) في الشوط الأول، قبل أن يضيف البديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرابع (74). لكن أتلتيكو قلص النتيجة بهدف ماركوس يورينتي (84) قبل أن يقتنص سورلوث هدف التعادل في اللحظات الأخيرة (90+3).

وأمست مواجهة الإياب على ملعب أتلتيكو في ميتروبوليتانو أكثر من حاسمة في 2 أبريل، علما ان الفريقين سيصطدمان ايضا في الدوري المحلي في 16 مارس.

وخاض الفريقان اللقاء على وقع صراع ثلاثي ناري على صدارة الدوري الإسباني، فبعد 25 مرحلة على انطلاق لا ليغا، يتصدر النادي الكاتالوني مع 54 نقطة بفارق المواجهة المباشرة عن غريمه ريال مدريد حامل اللقب، فيما يضيق أتلتيكو الخناق عليهما بفارق نقطة.

وحققت الفرق الثلاثة انتصارات في نهاية الأسبوع في الدوري، افتتحها أتلتيكو بفوز صريح على أرض فالنسيا 3-0 بينها ثنائية لألفاريس، ثم انتظر برشلونة نصف الساعة الأخير على أرض لاس بالماس للفوز بثنائية البديلين داني أولمو وفيران توريس.

وغاب عن التشكيلة الاساسية لبرشلونة ليفاندوفسكي قبل ان يدفع به المدرب الألماني هانزي فليك في الشوط الثاني.

وعلى الملعب الأولمبي، لم ينتظر "روخيبلانكوس" سوى 48 ثانية لافتتاح التسجيل، اثر تمريرة عرضية من غريزمان ارتقى لها مواطنه كليمان لينغليه عاليا ليمررها الى ألفاريس الذي حولها بقدمه داخل الشباك (1).

وأحرز ألفاريس هدفه الـ 20 مع أتلتيكو منذ انتقاله اليه الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي الانكليزي.

ولم تمر سوى خمس دقائق على مضاعفة أتلتيكو لتقدمه اثر هجمة مرتدة بدأها ألفاريس من منطقة فريقه قبل أن يتقدم بسرعة عالية ويمرر كرة بينية الى غريزمان الذي لم يتوان عن مراوغة مدافعه الفرنسي جول كونديه قبل ان يسدد كرة قوية ارتدت من شتشزيني الى المرمى (6).

وجاء الهدفان كالصاعقة على رأس برشلونة الطامح لبلوغ النهائي للمرة الـ43 في تاريخه، الذي امتص سريعا الصدمة بدأ سعيه للعودة بالنتيجة، فكانت لمهاجمه توريس فرصة ذهبية عندما انفرد بالحارس الأرجنتيني خوان موسو لكن الاخير تصدى لمحاولته (12).

لكن هدف تقليص النتيجة لم يتأخر طويلا، إذ تمكن بيدري من تسجيل الهدف الافتتاحي لبرشلونة إثر تمريرة خلفية من كونديه تابعها بتسديدة داخل الشباك (19).

وسرعان ما فرض الـ "بلاوغرانا" بطل مسابقة الكأس 31 مرة (رقم قياسي)، التعادل من خلال هدف رأسي لمدافعه الشاب باو كوبارسي اثر عرضية البرازيلي رافينيا (21).

وتواصل مهرجان الاهداف في شوط أول مثير، حيث تمكن اصحاب الارض من قلب الطاولة على منافسه قبل الدخول الى استراحة الشوطين، فمنحه إينيغو مارتينيس التقدم من كرة رأسية بفضل تمريرة حاسمة ثانية لرافينيا (41).

وكاد النجم اليافع لامين جمال يمنح برشلونة تقدما أكبر قبل نهاية الشوط الاول لكن موسو تصدى لمحاولته (45+3).

ونجح ليفاندوفسكي في منح برشلونة بعض الطمأنينة الى النتيجة بهدف رابع من تسديدة قريبة، لكن الفضل الأكبر يعود لجمال الذي توغل داخل المنطقة وتجاوز مدافع اتلتيكو قبل أن يمرر كرة على طبق من فضة للبولندي (74).

وأبى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الاستسلام كالعادة وتمكنوا من تقليص النتيجة بهدف ليورنتي الذي استغل بعض التباطؤ من دفاع اصحاب الارض ليسدد كرة قوية من مشارف المنطقة داخل الشباك (84).

وأكمل سورلوث عودة أتلتيكو بفرض التعادل بعد انفرادية اثر تمريرة من صامويل لينو مستفيدا من انزلاق كونديه خلال استلامه للكرة (90+3).

ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسييداد في إقليم الباسك الاربعاء في ذهاب دور الأربعة.