الانتصارات وغزارة الأهداف تحضر بقوة في افتتاحيات آخر 4 نسخ من الدوري

تقام مواجهات الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين يومي 16و17 أغسطس المقبل، ويلتقي فيها شباب الأهلي مع الظفرة، الوحدة مع عجمان، العين مع البطائح، دبا مع الشارقة، كلباء مع النصر، خورفكان مع الجزيرة، والوصل مع بني ياس، ولذا قامت رابطة المحترفين برصد مواجهات فرق الدوري في الجولات الأولى بداية من موسم 2021 - 2022، والذي تقابل فيه شباب الأهلي مع الإمارات وكسب 1 - 0، وبالنتيجة نفسها فاز الشارقة على كلباء، والوصل على بني ياس، بينما فاز الوحدة على العروبة 4 - 0، وعجمان تفوق على النصر 3 - 0، وتغلب الجزيرة على الظفرة 2 - 0، والعين على خورفكان 3 - 1.

وفي موسم 2022 - 2023 فاز البطائح على كلباء 2 - 0، وتعادل عجمان والعين 1 - 1، وهى ذات نتيجة مباراة الظفرة والنصر، وحقق بني ياس الفوز على خورفكان 1 - 0، وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي 2 - 2 قمة الوصل والوحدة، وفاز الجزيرة 2 - 0 على دبا، وبنفس النتيجة حسم الشارقة قمة شباب الأهلي، وفي موسم 2023 - 2024 فاز الشارقة على كلباء 4 - 3، وتغلب البطائح على الوحدة 2 - 1، وبنفس النتيجة فاز خورفكان على دبا، وكسب العين نظيره بني ياس بنتيجة 3 - 2، وحقق شباب الأهلي الفوز على عجمان 3 - 0، وفاز الوصل على الإمارات 1 - 0، وحسم الجزيرة قمة النصر بنتيجة 3 - 1، وفي الموسم الماضي ظهرت النتائج الكبيرة في الجولة الافتتاحية من الموسم الماضي، حيث فاز النصر 5 - 1 على العروبة، وبذات النتيجة فاز العين على خورفكان، وحقق الشارقة الفوز أمام دبا الحصن 4 - 1، فيما فاز الوحدة على عجمان 1 - 0، وحقق بني ياس الفوز على الجزيرة 2 - 0، فيما كسب شباب الأهلي نظيره البطائح 2 - 1، وحسم التعادل الإيجابي 2 - 2 نتيجة مباراة كلباء والوصل.