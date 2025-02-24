شباب الأهلي يوسع الفارق في الصدارة إلى 7 نقاط

عدنان الغربي، إيهاب زهدي، ياسر قاسم، محمد صادق

عزز شباب الأهلي صدارته لجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بوصوله إلى 44 نقطة، بعد فوزه ضمن الجولة 17 على ملعب استاد راشد، مساء أمس، على ضيفه العروبة بهدفين سجلهما غويلهرم بالا في الدقيقة 54، وسردار أزمون في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، ووسع «الفرسان» الفارق إلى 7 نقاط بينهم وبين الشارقة في المركز الثاني، الذي تجمد رصيده عند 37 نقطة، بعد خسارته أمام ضيفه البطائح بهدف وحيد سجله أناتولي بيرترند، وبقي العروبة في المركز 14 الأخير بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط، وعزز البطائح موقعه في المركز 12 بوصوله إلى 15 نقطة، ووسع الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين دبا الحصن في المركز 13 قبل الأخير.

كما حقق البطائح فوزاً تاريخياً على مستضيفه الشارقة بهدف دون رد، سجله أناتولي في «الدقيقة 43» هو الأول له في مواجهات الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين، عمق به جراح الشارقة الذي تعرض للخسارة الثانية على التوالي والثالثة في المسابقة، ليرفع البطائح رصيده إلى 15 نقطة، وبقي الشارقة في 37 نقطة ليتسع الفارق بينه وبين المتصدر إلى 7 نقاط.

وفي ثالث المباريات، حقق الوحدة فوزاً 3 - 0 على حساب مضيفه بني ياس، في المباراة التي جرت مساء أمس على ملعب «السماوي» بالشامخة، في ختام الجولة ذاتها، وتقدم الوحدة للمركز الرابع في جدول المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بينما توقف رصيد بني ياس عند 19 نقطة، بعد أن تلقى أول هزيمة له بعد 5 مباريات متتالية من دون خسارة، سجل ثلاثية الوحدة فاكوندو في «الدقيقة 37»، وكيفن أغوديلو المعار من النصر هدفين في الدقيقتين «41 و72».

وفي اللقاء الأخير، فاز الجزيرة على مستضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 17، ليرتقي إلى المركز الخامس بـ27 نقطة، في حين تراجع العميد إلى المركز السابع بـ26 نقطة.

أحرز أهداف الجزيرة رامون ميراز في «الدقيقة 22»، ونبيل فقير في «الدقيقة 40»، ونيسكينز كيبانو في «الدقيقة 60»، وأحرز هدفي النصر علي مبخوت من ركلة جزاء في «الدقيقة 71»، وغلوبر ليما في «الدقيقة 81».