تحدث عن محمد صلاح .. ماذا قال غوارديولا بعد الخسارة أمام ليفربول؟

بدا جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي راضيا ومتفائلا بمستقبل الفريق رغم الخسارة بهدفين دون رد أمام ليفربول، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وصرح غوارديولا عبر قناة سكاي سبورتس عقب اللقاء "لقد لعبنا مباراة جيدة، وكانت متكافئة في البداية ولكننا لم نتمكن من التسجيل، وربما افتقدنا التركيز والفاعلية في التسديدات واللمسة الأخيرة، ولكننا لعبنا ضد فريق رائع".

وأضاف المدرب الإسباني "لقد تكتل ليفربول دفاعيا بكثافة كبيرة في الشوط الثاني، ونجحنا في شيء لم نفعله في المباريات السابقة، وهو دفع المنافس للتمركز أمام منطقة جزائه".

وتابع "لقد أدى سافينيو وجيريمي دوكو عملا جيدا أمام ألكسندر أرنولد، لدينا أجنحة جيدة، واضطر محمد صلاح لأداء مهام دفاعية بمعدل أكبر من المباريات السابقة لليفربول، وأعلم أن الناس لن تصدق ذلك، ولكننا قدمنا أداء جيدا اليوم".

وواصل غوارديولا "لقد رأيت العديد من الأشياء التي تجعل هذا النادي يتمتع بمستقبل مشرق مع هذا القوام الحالي من اللاعبين، باستثناء كيفن دي بروين وناثان آكي، فإن جميع اللاعبين صغار جدا، وأرى أن النادي أمامه مستقبل مشرق في السنوات القادمة".

وأوضح مدرب مانشستر سيتي "يعلم الجميع أن عددا قليلا من اللاعبين الأكبر سنا سيتواجدون مع الفريق، ولكن علينا أن نبدأ البناء للخطوة القادمة، إنه أمر يحتاج لوقت، ولكن رغم الغيابات فقد لعبنا بشكل جيد أمام ليفربول".

وذكر غوارديولا "نحن بعيدون تماما عما حققناه في المواسم السابقة، وسنرى ما سيحدث في المستقبل، ولكننا أظهرنا شخصية جيدة اليوم".

وأكد "المستقبل مشرق أمام هذا النادي في السنوات القادمة مع انضمام لاعبين آخرين في فترات الانتقالات القادمة".

واستطرد المدرب الإسباني "لقد استقبلنا الهدف الأول من ركلة ركنية، وكنت أعرف كيف سيلعب ليفربول، وأجبرناهم على الدفاع بـ 11 لاعبا في منطقة جزائهم، وأنا سعيد بأداء فريقي".

وبشأن مدى جاهزية إرلينج هالاند لمواجهة توتنهام يوم الأربعاء المقبل، رد غوارديولا "لا أعرف، ولكننا لم نخسر أمام ليفربول بسبب غياب هالاند، لأنه سيكون ظلما لباقي اللاعبين".

وأشاد مدرب الفريق الإنجليزي بالمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، قائلا "لقد قدم أداء جيدا أمام ريال مدريد عند توظيفه في مركز الظهير الأيمن، ونجح في الحد من خطورة فينيسيوس جونيور، لقد كان سريعا ومنضبطا في مباراة اليوم، ولكن بإمكانه تقديم أداء أفضل بالطبع، لأن قدراته مميزة، ونفس الأمر بالنسبة لعمر مرموش ونيكو جونزاليس، ولكن الأمر ليس سهلا عندما تواجه فريقا بقوة ليفربول".