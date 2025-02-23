بايرن ميونخ يكتسح فرانكفورت برباعية ويعزز صدارته للدوري الألماني

عزز بايرن ميونخ صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة ، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

وتقدم بايرن ميونخ في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق مايكل أوليسي، وأضاف زميله هيروكي إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 83 سجل جمال موسيالا الهدف الثالث للفريق البافاري، واختتم سيرجي جنابري الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز ،رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 58 نقطة في المركز الأول، بفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، وحامل لقب الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط عن فرايبورج صاحب المركز الرابع.

وبدأ بايرن المباراة مهاجما منذ البداية، واعتمد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق البافاري، على المهاجم المخضرم توماس مولر في قيادة خط الهجوم بسبب غياب هاري كين الذي تعرض للإصابة في مواجهة سيلتك الاسكتلندي الاسبوع الماضي.

وتواجد جمال موسيالا في قيادة هجمات الفريق البافاري، على مرمى كيفن تراب، حارس فرانكفورت، الذي تألق وتصدى للعديد من المحاولات في الشوط الأول.

لكن تراب لم يفلح في منع تسجيل بايرن للهدف الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عن طريق مايكل أوليسي، حيث انطلق ليروي ساني من الجهة اليسرى، ليلعب كرة عرضية إلى أوليسي الذي وضعها في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني واصل بايرن ميونخ ضغطه على منافسه، وأضاع الكثير من الفرص لتعزيز النتيجة بهدف ثان.

وفي الدقيقة 61 سجل بايرن هدفه الثاني عن طريق هيروكي إيتو، حيث لعب جمال موسيالا كرة عرضية من ركنية، ليشتتها دفاع فرانكفورت، لكن هيروكي إيتو تواجد في المكان الصحيح ليضعها في شباك كيفن تراب.

ونجح موسيالا في تتويج تألقه في المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83، حينما انطلق بالكرة من الجهة اليسرى، مراوغا أكثر من لاعب، وسدد الكرة لتسكن الشباك .

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل سيرجي جنابري الهدف الرابع، حيث انطلق بالكرة من الجهة اليسرى، ليضعها بين أقدام الحارس كيفن تراب مؤكدا تفوق فريقه الكبير.