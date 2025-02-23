الوصل يهزم العين ويصعد رابعاً.. وعجمان يؤزم موقف دبا الحصن

تخطى الوصل عقبة ضيفه العين بهدف أحرزه فابيو ليما في قمة الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، مساء أمس، على ملعب استاد زعبيل، بعد مباراة متكافئة قدم خلالها الفريقان مستوى جيداً خاصة في الشوط الثاني الذي شهد مع بدايته الهدف الوحيد في اللقاء الذي أحرزه فابيو ليما بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 46، والذي منح «الإمبراطور» الانتصار الثالث على التوالي في المنافسة ليقفز إلى المركز الرابع «مؤقتاً» قبل نهاية مباريات الجولة برصيد 27 نقطة، وبقي العين في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

وفي اللقاء الثاني، حقق عجمان فوزاً غالياً على مضيفه دبا الحصن بهدف أحرزه مهاجمه وليد آزارو في الدقيقة 34 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس، لحساب الجولة ذاتها، بعد مباراة متوسطة الأداء، نجح عبرها الـ«البرتقالي» في خطف 3 نقاط مهمة والعودة من جديد إلى معانقة الانتصارات بعد خسارتين على التوالي ليرفع رصيده إلى 22 نقطة متقدماً للمركز الثامن، فيما تأزم موقف دبا الحصن بعد تلقيه الخسارة الحادية عشرة في مشوار المنافسة، ليبقى في المركز الثالث عشر «قبل الأخير» برصيد 10 نقاط. وفي المباراة الثالثة، قاد الأرجنتيني برايان راميريز فريقه خورفكان للفوز على كلباء بهدف دون رد في افتتاحية مواجهات الجولة 17، ليرفع خورفكان رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر متساوياً مع كلباء، وجاء هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 55 عبر برايان راميريز ليثأر خورفكان لهزيمته في مرحلة الذهاب ويفك العقدة أمام كلباء الذي فاز عليه حينها بنتيجة 2 - 0.