4 مباريات تستكمل الجولة الـ 17 في «دورينا» اليوم

تستكمل، اليوم، بقية مباريات الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين، بإقامة 4 مباريات، في الأولى يتطلع شباب الأهلي إلى تعزيز صدارته للدوري، عندما يستضيف العروبة على ملعب استاد راشد في الخامسة والنصف من مساء اليوم، حيث يعتلي «الفرسان» قمة ترتيب الجدول برصيد 21 نقطة، فيما يطمح العروبة للخروج بنتيجة إيجابية لتكون خطوة أولى على طريق الخروج من منطقة خطر الهبوط الذي يتهدد الفريق في موقعه الحالي بالمركز 14 الأخير برصيد 3 نقاط فقط، إضافة إلى محو آثار الهزائم الماضية في مسابقة الدوري، حيث خسر الفريق حتى الآن 15 مباراة، ويحتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط، وتبدو الرغبة كبيرة وسط لاعبي العروبة في تقديم عرض مميز أمام المتصدر، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام أقوى الفرق في البطولة.

وفي المباراة الثانية، يعود الشارقة لمواصلة مشواره في البطولة بعد غيابه عن الجولة 16 بسبب مشاركته الآسيوية، حيث يستقبل في الخامسة والنصف مساءً فريق البطائح، ويدخل الشارقة اللقاء برصيد 37 نقطة في المركز الثاني، في حين يمتلك الفريق الضيف 12 نقطة في المركز 12 أيضاً، ويحاول الشارقة المحافظة على حظوظه في سباق الصدارة على أقل تقدير بتحقيق فوز يقربه من المتصدر شباب الأهلي، لا سيما بعد الخسارة في الجولة 15 أمام اتحاد كلباء.

ويسعى البطائح إلى الابتعاد أكثر عن خطر الهبوط، وتوسيع الفارق بينه وبين مطارديه، حيث يحتل الفريق المركز 12 برصيد 12 نقطة.

وفي اللقاء الثالث، يستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة عند الساعة الثامنة والربع مساءً، فريق الوحدة، في ديربي لا يتوقع أن يخلو من الإثارة قياساً بالدوافع التي يدخل بها كلا الفريقين المباراة.

ويسعى بني ياس إلى استمرار صحوته مع مدربه الروماني دانييل إيسايلا، ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، إذ حصد الفريق 11 نقطة في آخر 5 مباريات لم يتعرض خلالها للخسارة، ويتطلع إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 19 نقطة، وأمامه فرصة التقدم للمركز الثامن وتخطي كلباء في حالة فوزه. في المقابل، يطمح الوحدة إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد أن فاز في مباراته الأخيرة 3 ـ 1 على حساب خورفكان، إذ يملك في رصيده 25 نقطة في المركز الخامس، علماً بأن لديه مباراة مؤجلة مع شباب الأهلي من الجولة الـ 16.

وستكون المباراة لها طابع خاص بالنسبة للسلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة في مواجهة فريقه السابق، عندما كان يقود بني ياس في الموسم الماضي، بعد أن تولى مهمة تدريب الوحدة في منتصف الموسم عقب إقالة النرويجي روني دايلا.

وفي آخر اللقاءات، يستضيف النصر نظيره الجزيرة الساعة الثامنة وربع مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة ذاتها، في لقاء مهم للفريقين من أجل تعزيز موقفهما ضمن المراكز المتقدمة في جدول الترتيب، حيث يحتل النصر المركز الرابع بـ26 نقطة بفارق نقطتين عن الجزيرة صاحب المركز السادس.

ويفتقد النصر جهود الحارس عبد الله التميمي للإصابة، واللاعبين عبد الله إدريس، وعبد الرحمن الحمادي؛ بسبب بنود عقد الإعارة من الجزيرة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش بسبب الإصابة التي تتعرض لها في الجولة الماضية أمام الوصل.

ورفع الجزيرة من تحضيراته للقاء بعد غيابه عن الجولة السابقة، وأدى سلسلة من التدريبات التي ركز خلالها الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء، وإعادة تنظيم صفوف الفريق خاصة في الجانب الدفاعي عقب استقبال الفريق لأربعة أهداف أمام العروبة في الجولة 15 من المنافسة، وينتظر أن يشهد لقاء اليوم ظهور بعض الوجوه الجديدة التي انضمت إلى كشوفات الفريق في الميركاتو الشتوي الأخير.