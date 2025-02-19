«حكم بيلينجهام» يواجه تحقيقات بشأن أعماله التجارية

استنكر الحكم الذي طرد نجم ريال مدريد جود بيلينجهام بسبب إساءة اللاعب الإنجليزي له الاتهامات الكاذبة التي نقلتها وسائل إعلام إسبانية ضده، ما أدى إلى إيقافه مؤقتاً من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبعاد الحكم خوسيه لويس مونويرا من إدارة المباريات لحين انتهاء التحقيقات معه بشأن ما نشرته صحيفة إسبانيول المحلية الإلكترونية بشأن وجود مصالح تجارية بين الحكم ومسؤولين برابطة الدوري الإسباني.

وأشار التقرير إلى شركة "تالينتوس سبورتس" التي يشارك فيها مونويرا وتستعين بشخصيات رياضية بارزة في إلقاء محاضرات تحفيزية.

ورد مونويرا على هذه المزاعم ببيان قال فيه إن الشركة "لم تصدر أي فاتورة من أي مؤسسة رياضية، سواء كانت نادياً أو اتحاداً أو شركة رياضية".

وأضاف أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التي نشرت معلومات كاذبة وغير صحيحة عنه أو عن عمله كحكم سواء بإهمال أو تعمد.

من جانبه، أيد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم قرار الاتحاد، مؤكدا في الوقت ذاته أن الرابطة ليس لها تعاملات تجارية مع مونويرا أو شركته.

وقال تيباس للصحفيين إن رابطة الدوري الإسباني تلقت خدمات في الماضي من شركة مختلفة مملوكة بشكل مشترك لموظف سابق في الرابطة، وله حصة أيضا في شركة الحكم مونويرا.

وقال مونويرا في مقابلة مع إذاعة "كوبي" الإسبانية أنه سيثبت لمسؤولي اتحاد الكرة أنه لم يتقاض أجرا من أي مؤسسة رياضية، مضيفا أنه كان يلقي محاضرات عن الرياضة لسنوات قبل المساعدة في إنشاء الشركة في العام الماضي 2024.

وتزامن الاهتمام بأنشطة مونويرا التجارية بعد أيام قليلة من قراره المثير للجدل بطرد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد بداعي تلفظ اللاعب الإنجليزي بكلمات نابية باللغة الإنجليزية في مباراة انتهت بتعادل فريقه مع أوساسونا بنتيجة 1/1 في الدوري الإسباني.

وقبل أن يخضع للتحقيقات، أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا يوم الإثنين يندد بتعرض مونويرا للتهديد والهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد طرد بيلينجهام.

من جانبها، قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإسباني اليوم الأربعاء إيقاف بيلينجهام مباراتين بسبب "سوء سلوكه" تجاه الحكم مونويرا، ليغيب النجم الإنجليزي بذلك عن مباراتي الريال ضد جيرونا وريال بيتيس.