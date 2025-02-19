إيقاف بيلينغهام مباراتين وريال مدريد يستأنف

أوقف الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، مبارتين لطرده المباشر بسبب ألفاظ بذيئة لحكم المباراة ضد أوساسونا السبت في المرحلة الرابعة والعشرين، بحسب ما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأربعاء.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني للعبة بيانا أعلنت فيه إيقاف العديد من اللاعبين الذين تلقوا إنذارات أو طردوا في نهاية الأسبوع الماضي، بينهم بيلينغهام الذي أوقف بسبب "تصرفه المزدري" تجاه حكم المباراة، خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، عن المبارتين المقبلتين في الدوري ضد جيرونا وريال بيتيس.

وتعد العقوبة أقل بكثير عما كان يواجهه الدولي الإنجليزي في البداية (بين 4 و12 مباراة بسبب الإهانات)، لكن ناديه الملكي اعتبرها غير عادلة، وأكد لوكالة فرانس برس نيته استئنافها.

وزعم بيلينغهام الذي ينفي إهانة الحكم، أن هناك "سوء تفاهم" وأن تقرير الحكم "لا يتطابق" مع الكلمات التي قالها.

وقال بيلينغهام في المنطقة المختلطة: "من الواضح أن الحكم ارتكب خطأ، إنه خطأ في التواصل. لا أريد تكرار ما قلته لكنه مثل الكلمات التي قلتها لم تكن هناك إهانة، يمكن رؤية ذلك بوضوح في الفيديو، لم أكن أتحدث إلى الحكم، كنت أتحدث إلى نفسي. إنه سوء تفاهم، أعتقد أنني أقول ذلك ضده".

ويرى ريال مدريد أن هذه الحادثة بمثابة دليل آخر على أن نظام التحكيم الإسباني "فاسد من الداخل وفقد مصداقيته تماماً"، حيث قال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي إن فريقه "عوقب" بقرارات غير مفهومة في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

وأوضحت الصحافة الإسبانية أن حكم المباراة الذي اتهمته العديد من وسائل الإعلام بتضارب في المصالح، أصبح الآن موضوع تحقيق داخلي من قبل الاتحاد ولن يقوم بالتحكيم في الدوري حتى نهاية الموسم.

