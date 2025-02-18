سعر تذكرة مباراة بالدوري الإسباني الأغلى في أوروبا

دبي- موسى علي

يعتبر متوسط سعر التذكرة في الدوري الإسباني (68.7 يورو) الأعلى بين الدوريات الخمس الكبرى، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويتفوق الدوري الإسباني "الليغا" على الدوري الإيطالي (60.7 يورو)، الإنجليزي (57.6 يورو)، الألماني (52.5 يورو)، والفرنسي (41.7 يورو).

وبالرغم من الأسعار المرتفعة، يحتل الدوري الإنجليزي الممتاز الصدارة في نسبة الحضور الجماهيري بـ98% من سعة الملاعب، يليه الدوري الألماني (92.6%)، بينما يأتي الدوري الإسباني ثالثاً بـ75.9%، متقدمة على الدوري الفرنسي (62.9%)، والدوري الإيطالي (46.8%).

ولتشجيع التنقل الجماهيري، وافق 16 فريقاً في الليغا على تخصيص 300 تذكرة للفريق الضيف بسعر أقصى 30 يورو، لكن ريال مدريد، فياريال، رايو فاليكانو، وإسبانيول لم ينضموا إلى هذه المبادرة، في حين لا تزال رابطة الليغا مترددة في فتح نقاش حول أسعار التذاكر، تاركة لكل نادٍ حرية تحديد سياسته الخاصة.