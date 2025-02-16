الأهلي ينذر الزمالك برباعية في الإسماعيلي ويقفز لقمة الدوري المصري

واصل الأهلي صحوته في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ووجه إنذارا شديد اللهجة لمنافسه التقليدي الزمالك، قبل لقائهما المرتقب، يوم السبت القادم، ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحقق الأهلي انتصارا كبيرا 4 / صفر على مضيفه الإسماعيلي، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ14 للمسابقة، على ملعب (برج العرب) بمدينة الاسكندرية.

وافتتح مروان عطية التسجيل للأهلي مبكرا في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، حصل عليها السلوفيني نيتس جراديشار، ليحرز هدفه الأول في مسيرته مع الأهلي، منذ انضمامه للفريق الأحمر في يناير عام 2023، قادما من الاتحاد السكندري.

وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 52، من متابعة لتمريرة لجراديشار، ليسدد من داخل المنطقة، وترتطم الكرة بباطن العارضة وتتعدى خط المرمى.

بهذا الهدف، حافظ عاشور على ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، كما عزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة خلال الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 83، محرزا هدفه الثاني في مشواره مع الأهلي بالبطولة هذا الموسم، ومعوضا ركلة الجزاء، التي أهدرها في الدقيقة 26، بعدما سدد الكرة وارتطمت في العارضة.

واختتم أحمد رضا، المنضم حديثا للأهلي من بتروجيت في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، مهرجان أهداف أصحاب الرداء الأحمر، عقب تسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 87، مسجلا باكورة أهدافه مع ناديه الجديد.

بتلك النتيجة، واصل الأهلي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، تفوقه على الإسماعيلي، بعدما تغلب عليه للمباراة الخامسة على التوالي، فيما عجز الفريق الملقب بـ(الدراويش) عن الفوز على أبناء القلعة الحمراء منذ نوفمبر 2010.

ويأتي هذا الفوز، ليمنح الأهلي، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي، دفعة معنوية قوية قبل لقائه مع الزمالك في قمة مباريات المرحلة الـ15للمسابقة.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق اكبر انتصار في مشواره بالبطولة خلال الموسم الحالي، إلى 32 نقطة، ليتربع على القمة مؤقتا، في ظل ابتعاده بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي يلاقي مودرن سبورت، غدا الاثنين في المرحلة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد الإسماعيلي، الذي تلقى خسارته الخامسة على التوالي والثامنة في البطولة هذا الموسم، عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا.

وخاض الإسماعيلي مباراته الأولى تحت قيادة مديره الفني المؤقت عماد سليمان، الذي تولى المسؤولية عقب رحيل المدرب السابق حمد ابراهيم.

- تعثر في أول اختبار -

وتعثر الزمالك في اختباره الأول بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه بيسيرو، وذلك بتعادله أمام بتروجت 1-1 في مواجهة هزّ طرفاها الشباك في الوقت بدلا من الضائع للشوط الثاني.

تقدم بتروجت عبر مصطفى الجمل (90+4)، وعادل الزمالك النتيجة بهدف حمل توقيع المدافع أحمد عبد الموجود (بحبح) (بالخطأ في مرمى فريقه 90+5).

ورفع الزمالك رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد بتروجت إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

ولم يشهد الشوط الأول سوى احتساب ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد على هادي رياض مدافع بتروجت، ألغاها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد لأنها كانت خارج منطقة الجزاء (25).

وفي الشوط الثاني، أهدر أحمد سيد "زيزو" انفرادا بحارس مرمى بتروجت عمر صلاح (55)، قبل رد العارضة رأسيته (75).

وافتتح الجمل التسجيل بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء (90+4)، وبعدها بثوان قليلة لعب عبد الله السعيد كرة طويلة إلى ناصر منسي أخطأ "بحبح" في إبعادها وأسكنها شباك فريقه بالخطأ (90+5).

وضمن المرحلة عينها، تغلب البنك الأهلي خامس الترتيب (22 نقطة) على مضيفه سموحة الحادي عشر (17) 4-1، في حين تفوّق حرس الحدود السادس (21) على ضيفه فاركو التاسع (18) 2-0.