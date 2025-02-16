هوفنهايم يصدم فيردر بريمن بثلاثية في الدوري الألماني

حقق فريق هوفنهايم فوزا ثمينا خارج ملعبه أمام فيردر بريمن بنتيجة 3 / 1 ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد.

لم يحافظ بريمن على تقدمه بهدف مبكر سجله ستانلي إنسوكي مدافع هوفنهايم بالخطأ في مرماه بعد مرور سبع دقائق.

و رد هوفنهايم بهدفين سجلهما أنتون ستاخ وتوم بيشوف في الدقيقتين 28 و44 لينهي الشوط الأول متقدما في النتيجة.

وفي الشوط الثاني أضاف جيفت أوربان الهدف الثالث في الدقيقة 63.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 21 نقطة ليقفز للمركز الخامس عشر، بعدما حقق فوزه الخامس في الدوري هذا الموسم.

وتجمد رصيد بريمن عند 30 نقطة في المركز العاشر بعدما تلقى خسارته الثامنة.