مانشستر يونايتد يسقط أمام توتنهام ويواصل نزيف النقاط

واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ الخسارة صفر / 1 على ملعب مضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في المرحلة الـ25 للمسابقة.

وسجل جيمس ماديسون هدف توتنهام هوتسبير الوحيد في الدقيقة 13 في المباراة، التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، فيما عجز الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي والتاسع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات و13 هزيمة، إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي والـ12 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 8 انتصارات و5 تعادلات، عند 29 نقطة في المركز الخامس عشر.