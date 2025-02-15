كريستال بالاس يسقط على ملعبه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

سقط فريق كريستال بالاس في فخ الخسارة أمام ضيفه إيفرتون بنتيجة 1 / 2 ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

أحرز بيتو وكارلوس ألكاراز هدفي إيفرتون في الدقيقتين 42 و80.

بينما أحرز المهاجم الفرنسي جون فيليب ماتيتا هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 47.

واصل إيفرتون بهذا الفوز صحوته محققا أربعة انتصارات مقابل تعادل وحيد في آخر خمس مباريات ليرفع رصيده إلى 30 نقطة نقطة في المركز الثالث عشر.

أما كريستال بالاس تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر متفوقا بفارق الأهداف عن إيفرتون.