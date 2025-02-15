Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
كرة القدم

كريستال بالاس يسقط على ملعبه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وكالات

سقط فريق كريستال بالاس في فخ الخسارة أمام ضيفه إيفرتون بنتيجة 1 / 2 ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

أحرز بيتو وكارلوس ألكاراز هدفي إيفرتون في الدقيقتين 42 و80.

بينما أحرز المهاجم الفرنسي جون فيليب ماتيتا هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 47.

واصل إيفرتون بهذا الفوز صحوته محققا أربعة انتصارات مقابل تعادل وحيد في آخر خمس مباريات ليرفع رصيده إلى 30 نقطة نقطة في المركز الثالث عشر.

أما كريستال بالاس تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر متفوقا بفارق الأهداف عن إيفرتون.