بنزيمة يقود الاتحاد للابتعاد بالصدارة بفوز كبير على الوحدة

سجل القائد كريم بنزيمة هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين ليقود فريقه الاتحاد للفوز 4-1 على مضيفه الوحدة والابتعاد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 52 نقطة من 20 مباراة، ليستغل تعثر الهلال بالتعادل أمام الرياض أمس الجمعة، ويوسع الفريق مع حامل اللقب إلى أربع نقاط.

وتواصلت معاناة الوحدة إذ تلقى الخسارة الثالثة تواليا، و13 منذ بداية الموسم، ليتوقف رصيده عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.

وكانت المباراة هادئة قبل أن تبدأ الإثارة في الدقيقة 37 عندما افتتح مهند الشنقيطي التسجيل للاتحاد بعد تمريرة من بنزيمة، ليسدد مهاجم الاتحاد الكرة مباشرة في الشباك.

وانتظر الشنقيطي طويلا قبل الاحتفال بهدفه بسبب وجود شك في حالة تسلل، قبل أن يحتسبه الحكم بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو.

وأدرك جواد الياميق التعادل للوحدة بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء بعدها بخمس دقائق، عندما استغل كرة شتتها الدفاع ليقابلها بتسديدة مباشرة أخطأ بريدراج رايكوفيتش حارس الفريق الزائر في التعامل معها لتسكن الشباك.

لكن حارس المرمى الصربي أصلح الخطأ سريعا عندما لعب تمريرة أمامية نحو موسى ديابي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليستحوذ على الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يمررها بالكعب إلى بنزيمة الذي وضعها بهدوء في المرمى.

وواصل الاتحاد الضغط في الشوط الثاني، ومرر عوار إلى ديابي الذي سدد كرة ارتطمت في الدفاع ليستغل الهولندي ستيفن برجفاين الكرة المرتدة ويضعها في الشباك بعد مرور ساعة من اللعب.

وسدد برجفاين في القائم قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي بعد تمريرة من بنزيمة، لكن الجزائري حسام عوار استغل تمريرة أخرى من قائد فريقه ليضع الكرة بتسديدة قوية في الشباك في الوقت بدل الضائع.