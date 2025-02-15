بايرن ميونخ يتعادل ليفركوزن ويحافظ على فارق النقاط الثماني في صدارة البوندسليجا

حافظ بايرن ميونخ على فارق النقاط الثمان التي تفصله عن باير ليفركوزن في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد أن تعادل سلبيا مع حامل اللقب اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين للبوندسليجا.

وحرمت العارضة ليفركوزن من التسجيل في الشوط الأول وتصدت لهدفين محققين عن طريق جيريمي فريمبونج وناثان تيلا.

وهذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها بايرن ميونخ في تسديد أي كرة على مرمى المنافس في الشوط الأول من مباراة في البوندسليجا.

ولاحت فرصتان محققتان لتيلا لاعب ليفركوزن في الشوط الثاني لكنه فشل في التعامل معهما.

واقترب بايرن ميونخ بذلك خطوة مهمة من حصد لقب البوندسليجا للمرة الـ34 في تاريخه من خلال النقطة التي رفعت رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة بفارق ثمان نقاط عن الوصيف ليفركوزن، الذي حرمه من الفوز بلقبه الثاني عشر على التوالي في الدوري الألماني الموسم الماضي.