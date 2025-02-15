واتارا وكريستي وتافرنييه يقودون بورنموث للفوز على ساوثامبتون المتعثر

سجل دانجو واتارا وريان كريستي وماركوس تافرنييه ليقودوا بورنموث إلى فوز مريح 3-1 على مضيفه ساوثامبتون المتعثر على ملعب سانت ماري في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل الفريق الزائر هدفين سريعين في شباك ساوثامبتون، إذ افتتح واتارا التسجيل في الدقيقة 14 بضربة رأس، وضاعف كريستي تقدم فريقه بعدها بدقيقتين.

وسجل كمال الدين سليمانا هدف ساوثامبتون الوحيد في الدقيقة 72 بعد أن سدد المهاجم الغاني كرة منخفضة في الشباك، لكن البديل تافرنييه سجل هدفا في الدقيقة 83 ليضمن النقاط الثلاث لبورنموث.

ويظل ساوثامبتون قابعا في المركز الأخير برصيد تسع نقاط من 25 مباراة، بينما قفز بورنموث إلى المركز الخامس برصيد 43 نقطة.