نوتنغهام يتعرض لخسارة مفاجئة أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

سجل المدافع كالفين باسي أول هدف له هذا الموسم ليمنح فريقه فولهام الفوز 2-1 على ضيفه نوتنجهام فورست اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتلقى فورست ضربة قوية لآماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وسجل باسي هدف فولهام الثاني في الدقيقة 62 بضربة رأس متقنة، جعلت فورست يخلي خالي الوفاض من المباراة رغم تسجيل كريس وود مهاجم الفريق الزائر هدفه 18 في الدوري هذا الموسم.

وقابل إميل سميث رو تمريرة عرضية من أداما تراوري بضربة رأس في المرمى، ليمنح فولهام تقدما مبكرا على ملعب كرافن كوتدج، لكن المهاجم وود أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة رائعة.

ولم يتمكن فورست من فرض هيمنته بعد هدف باسي، وكان بوسع فولهام النشيط أن يزيد من تقدمه في أكثر من مناسبة.

وظل فورست في المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل فولهام المركز الثامن برصيد 39 نقطة وينافس بقوة على التأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية.