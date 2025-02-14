النصر والوصل.. ديربي ساخن في دوري المحترفين الليلة

عدنان الغربي وأحمد عيسى

يلتقي النصر مع الوصل في «ديربي بر دبي» الشهير، الساعة الثامنة مساء اليوم على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة ساخنة بين الفريقين، يسعى من خلالها كل منهما للخروج بالعلامة الكاملة من أجل تعزيز موقعه ضمن المراكز المتقدمة، حيث يحتل النصر حالياً المركز الرابع بـ26 نقطة مقابل 21 نقطة للوصل في المركز السابع.

ويعول العميد في هذه المباراة على الاستفادة من لاعبيه الجدد الذين تم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية، وفي مقدمتهم السويسري هاريس سيفيروفيتش، والبرازيلي ماتيوس أوليفيرا.

وأكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، وقال: «نحن في حالة جيدة قبل الديربي، التحضيرات سارت بشكل جيد، والجميع متحفزون للمباراة، أعتقد أنها ستكون رائعة لمدينة دبي بين فريقين يقدمان أداء جيداً، وإن كان الوصل ليس بنفس جودة الموسم الماضي، الذي كان موسماً استثنائياً له».

وأضاف: «ندرك أهمية المباراة بالنسبة لفريقنا، نحن في مركز أفضل من الوصل، ونلعب على أرضنا، سنحاول التعامل معها كمباراة عادية، والتركيز على نقاط قوتنا».

وحول ظاهرة الإصابات في الفريق، بعد تلقي الإيطالي مانولو غابياديني إصابة أنهت موسمه مبكراً، ثم حارس المرمى عبدالله التميمي، الذي يغيب لمدة شهر واحد، وقبلهما العديد من اللاعبين، قال شرودر: «الإصابات أمر عادي، وتحدث بين كل الفرق في العالم، خاصة أننا نخوض مباريات على مستوى عالٍ».

وأشاد شرودر بأداء البرازيلي ماتيوس أوليفيرا في ظهوره الأول مع الفريق في المباراة الماضية أمام بني ياس، وقال إنه سيمثل إضافة قوية للنصر في الفترة المقبلة، وأضاف: «أشكر إدارة شركة النصر لكرة القدم على دعم الفريق وتلبية كل المتطلبات في وقت قياسي بمجموعة من اللاعبين المميزين في فترة الانتقالات الشتوية».

من جانبه، قال الصربي ميلوش، مدرب الوصل، إن وضع فريقه ليس جيداً في بطولة الدوري، ما يفرض على لاعبيه تحقيق الفوز في الديربي.

وأضاف ميلوش: «أعلم جيداً أن النصر متحفز للمباراة، ولديه رغبة كبيرة في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، خاصة أننا تفوقنا عليه في المباريات الأخيرة، لذلك سيبذل قصارى جهده في اللقاء، لكنني أؤمن أن لاعبي فريقي أيضاً سيقدمون كل ما لديهم في المباراة، أعتقد أنهم متحمسون ولديهم طاقة كبيرة للظهور بشكل أفضل من السابق وتقديم مستوى مرضٍ أمام الفريق المنافس مع التفوق عليه».

وعبّر مدرب الوصل عن ثقته في جميع عناصر الفريق ،وأضاف: «المباراة ستكون قوية، ولكن في النهاية يمكننا الفوز بالنقاط الثلاث».