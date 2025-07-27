4 ملايين متابع لأندية النسخة 18 من دوري المحترفين

تحظى الأندية المشاركة في النسخة 18 من دوري أدنوك للمحترفين باهتمام ما يقارب الأربعة ملايين متابع (أو على وجه الدقة 3984442 متابعاً)، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة «السوشال ميديا»، مع تركيز أغلب تلك الأندية على المنصات الرئيسة الثلاث (إكس، انستغرام، وفيسبوك).

ويتصدر العين تلك الأندية بنحو المليون و663.6 ألف متابع، يليه الشارقة 946 ألفاً، والجزيرة 940.3 ألفاً، وشباب الأهلي 448.3 ألفاً، والنصر 418.39 ألفاً، والوصل 384.6 ألفاً، والوحدة 204.3 آلاف، وبني ياس 163.38 ألفاً، وكلباء 123.5 ألفاً، وعجمان 122.1 ألفاً، والظفرة 59.4 ألفاً، وخورفكان 45.921 ألفاً، والبطائح 45.04 ألفاً، ودبا 43.58 ألف متابع.

ويأتي العين في صدارة متابعي أندية دوري أدنوك للمحترفين على منصة «إكس» بـ 542.6 ألف متابع، ويليه النصر 248.8 ألفاً، والوصل 141.7 ألفاً، وشباب الأهلي 122.4 ألفاً، والجزيرة 106 آلاف، والشارقة 80.1 ألفاً، والوحدة 71.3 ألفاً، وبني ياس 35.2 ألفاً، وعجمان 34.8 ألفاً، والظفرة 27.6 ألفاً، وكلباء 12.5 ألفاً، ودبا 10.2 آلاف، وخورفكان 9.221 آلاف، والبطائح 2.34 ألف.

كما يتصدر «الزعيم» قائمة المتابعين على «انستغرام» بـ 579 ألفاً، ويليه شباب الأهلي 204 آلاف، والجزيرة 192 ألفاً، والوصل 159 ألفاً، والنصر 139 ألفاً، والشارقة 117 ألفاً، وكلباء 111 ألفاً، والوحدة 101 ألف، وبني ياس 93.2 ألفاً، وعجمان 79.5 ألفاً، والبطائح 38.6 ألفاً، وخورفكان 31.8 ألفاً، والظفرة 23.4 ألفاً، ودبا 22.7 ألف متابع.

وحصد العين أيضاً قائمة متابعي أندية المحترفين على فيسبوك بـ 542 ألف متابع، وبفارق كبير يليه الجزيرة 232 ألفاً، وشباب الأهلي 102 ألف، والوصل 59 ألفاً، والوحدة 32 ألفاً، وكل من الشارقة والنصر 28 ألفاً، وبني ياس 14 ألفاً، والظفرة 8.4 آلاف، وعجمان 7.8 آلاف، وخورفكان 4.9 آلاف، ودبا 4.4 آلاف، والبطائح 4.1 آلاف متابع، ولا يملك كلباء حساباً على الفيسبوك، وبعيداً عن الحسابات الثلاثة الرئيسية، يملك شباب الأهلي حساباً على يوتيوب، ويتابعه 19.9 ألفاً، ويليه الجزيرة 14.3 ألفاً، ودبا 2.72 ألف، والنصر 2.59 ألف، وبني ياس 1.88 ألف، ويملك «فخر أبوظبي» حساباً على تيك توك، ويتابعه 396 ألفاً، ويليه الوصل 24.9 ألفاً، وبني ياس 10.6 آلاف، ويملك دبا حساباً على منصة ثريدز ويتابعه 3.56 آلاف.

ومع تطور «السوشال ميديا»، أصبح لدى العديد من أنديتنا حسابات خاصة على الواتس اب، ويتابعها الآلاف من عشاق الكرة الإماراتية، وإلى جانب أندية دوري أدنوك للمحترفين، ويتابع رابطة المحترفين لكرة القدم، مليون و429.7 ألف متابع موزعين بين 218 ألفاً لمنصة إكس، و30 ألفاً للواتس آب، و7.9 آلاف لسناب شات، و641.8 ألفاً للتيك توك، و452 للانستغرام، و80 ألفاً للفيسبوك، بينما يتابع اتحاد الكرة الإماراتي 442.34 ألفاً موزعين بين 150 ألفاً لمنصة إكس، و289 ألفاً للانستغرام، و3.34 آلاف للفيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، ستنطلق يوم 16 أغسطس المقبل، بمباريات الجولة الأولى، ويلتقي فيها حامل اللقب شباب الأهلي (الفرسان) وضيفه الظفرة في استاد راشد، ودبا وضيفه الشارقة في استاد دبا ضمن الجولة الأولى، والعين وضيفه البطائح في استاد هزاع بن زايد، وكلباء وضيفه النصر في استاد كلباء، وعجمان مع ضيفه الوحدة في استاد راشد بن سعيد، وخورفكان وضيفه الجزيرة في استاد صقر بن محمد القاسمي، والوصل وضيفه بني ياس في استاد زعبيل، في حين، تنطلق الجولة الثانية للدوري يوم 22 أغسطس المقبل، بمواجهات بني ياس وضيفه كلباء في استاد بني ياس، والشارقة وضيفه الجزيرة في استاد الشارقة، والظفرة وضيفه الوصل في استاد حمدان بن زايد، ودبا وضيفه العين في استاد دبا، والوحدة وشباب الأهلي على ملعب استاد آل نهيان، والبطائح وضيفه خورفكان في استاد خالد بن محمد، والنصر وضيفه عجمان في استاد آل مكتوم.