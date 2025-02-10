ما سبب رفض «يويفا» ارتداء بايرن ميونخ قميصه الأحمر بدوري أبطال أوروبا؟





تساءلت جماهير بايرن ميونخ عن عدم ارتداء الفريق القميص الأحمر الأساسي في مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ ارتدى هاري كين ورفاقه القميص غير الأساسي بشكل ملحوظ في المسابقة القارية.

وتمتاز قمصان الفريق البافاري الأساسية بتصميم غير تقليدي، اعترض عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وكشفت وسائل إعلام ألمانية، عن أن السر في ذلك هو لون الأسماء والأرقام الخاصة باللاعبين والمطبوعة على القميص، حيث يرى «يويفا» أنها غير واضحة وتنتهك لوائح رؤية الأرقام والأسماء.

وإذا ما أراد بايرن ميونيخ ارتداء هذه القمصان مستقبلاً، سيتعين عليه تعديل الأرقام والأسماء في مباريات أبطال أوروبا.

ويسافر متصدر الدوري الألماني، الأربعاء المقبل، إلى إسكتلندا لمواجهة سلتيك في ذهاب الملحق المؤهل لثمن النهائي، ولن يرتدوا قميصهم الأساسي رغم عدم وجود تضارب في الألوان.