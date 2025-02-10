50 صفقة تشعل الدوري المصري في «ميركاتو الشتاء»

أغلق الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الجاري - 2025 مساء 8 فبراير، لينتهي معه سوق انتقالات استثنائي شهد نشاطاً غير مسبوق من أندية الدوري الممتاز، ومع إبرام 50 صفقة خلال هذا الميركاتو، بدا واضحاً أن الفرق المصرية خاضت سباقاً محموماً لتعزيز صفوفها، سواء في القمة أم وسط الجدول وحتى في مناطق الهبوط، ما يعكس قوة المنافسة في البطولة هذا الموسم.

ورغم أن الميركاتو الشتوي يعرف عادة بأنه فترة لتدعيم الصفوف بصفقات نوعية، فإن الكم الكبير من الانتقالات يعكس حجم التحديات التي تواجه الفرق، خصوصاً في ظل الصراع المحتدم على الصدارة، ومحاولات الأندية المتعثرة للهروب من شبح الهبوط.

دعم

دخل النادي الأهلي سوق الانتقالات بقوة، حيث أبرم أربع صفقات بارزة لتعزيز قائمته، إذ تعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، والسلوفيني نيجك جراديشار، إلى جانب أحمد رضا ومصطفى العش، في خطوة تهدف إلى زيادة العمق الفني للفريق خلال النصف الثاني من الموسم، ومواصلة المنافسة بقوة على مختلف البطولات.

لم يقف الزمالك مكتوف الأيدي أمام تحركات غريمه التقليدي، بل سعى لتعزيز صفوفه بمجموعة من اللاعبين الشباب، حيث ضم التونسي أحمد الجفالي والمغربي صلاح مصدق، بالإضافة إلى محمود جهاد وأحمد حسام، في محاولة لتعويض النقص العددي في بعض المراكز.

كما شهد الميركاتو الشتوي نشاطاً مكثفاً من بعض الأندية التي تحركت بقوة لتعزيز صفوفها قبل استكمال الموسم، وكان مودرن سبورت من أكثر الفرق نشاطاً، حيث أبرم ست صفقات، من بينها حسام حسن، معتز زدام، وعلي فوزي، مما يعكس طموحه في تحقيق مركز متقدم في الدوري، أما غزل المحلة، فقد خاض ميركاتو مميزاً بضم خمسة لاعبين، من بينهم الثنائي الفلسطيني موسى فراوي ومحمود وادي، إلى جانب أحمد ياسين، عبد الرحمن جبنة، وعماد ميهوب، في خطوة تهدف إلى تعزيز حظوظه في البقاء بالدوري الممتاز وتقديم مستوى قوي خلال النصف الثاني من الموسم.

بدوره، واصل الاتحاد السكندري سياسته في التدعيم بقوة، ليصبح من بين أكثر الفرق إبراماً للصفقات، حيث أضاف إلى قائمته ثمانية لاعبين، كان أبرزهم يوسف أسامة نبيه، محمود علاء، الإيفواري كرامو كوامي، وشكري نجيب، ليؤكد الفريق سعيه لمواصلة المنافسة على مركز متقدم في جدول الترتيب.

تحركات

لم يكن النشاط مقتصراً على الأندية الكبرى، بل شهدت فرق أخرى عدة تحركات مهمة لتعزيز صفوفها، ونجح سيراميكا كليوباترا في تدعيم تشكيلته بأربعة لاعبين، أبرزهم الجزائري عمر بالخير، كما أبرم سموحة صفقتين بالتعاقد مع عمرو السيسي وعلي عمرو، في خطوة تهدف إلى دعم خط الوسط والهجوم، أما إنبي، فقد أضاف إلى قائمته ثلاثة لاعبين، كان من بينهم زياد كمال، الذي عاد إلى الفريق بعد قطع إعارته من الزمالك، وفي المقابل، دعم الجونة هجومه بثلاثة أسماء جديدة، حيث ضم مروان محسن، محمود العالمي، ومحمد النحاس، لتعزيز قوته الهجومية خلال النصف الثاني من الموسم.