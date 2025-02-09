أياكس ينقض على قمة الدوري الهولندي بثنائية في فورتانا سيتارد

واصل أياكس أمستردام انتفاضته في بطولة الدوري الهولندي لكرة القدم، وانقض على صدارة جدول ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على مضيفه فورتانا سيتارد، اليوم الأحد، بالمرحلة الـ22 للمسابقة.

وافتتح فاوت فيخهورست التسجيل لمصلحة أياكس في الدقيقة 68، بعدما تابع ركلة الجزاء التي أضاعها زميله ستيفن بيرجويس.

وأطلق الدنماركي الشاب كريستيان راسموسن رصاصة الرحمة على آمال فورتانا سيتارد في إدراك التعادل، عقب إحرازه الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد أياكس، الذي حقق فوزه السادس على التوالي والـ16 في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وخسارتين، إلى 51 نقطة، متقدما بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي أيندهوفن، المتساوي معه في نفس الرصيد، علما بأن فريق العاصمة الهولندية لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد فورتانا سيتارد، الذي حصد نقطة وحيدة في لقاءاته الخمسة الأخيرة، عند 26 نقطة في المركز الثامن.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز ألكمار 2 / صفر على ضيفه زفوله، في حين تعادل هيرنفين مع ضيفه تفينتي آنشخيده 3 / 3.

كما فاز ألمير سيتي على مضيفه أوتريخت 1 / صفر، وفالفيك على ضيفه ناك بريدا 5 / صفر.

وأحرز هدف ألمير سيتي مهاجمه الفرنسي الشاب جونيور كاديلي في الدقيقة 28.

ورفع الفوز رصيد ألمير سيتي إلى 13 نقطة لكنه ظل في قاع الترتيب وتوقف رصيد أوتريخت عند 42 نقطة في المركز الثالث.