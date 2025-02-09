بطولة فرنسا: فوز أول لليون بقيادة فونسيكا

حقق ليون فوزه الأول في ثاني مباراة له بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا، وجاء بنتيجة كبيرة على حساب ضيفه رينس 4-0 الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتعاقد ليون مع مدرب ميلان الإيطالي السابق في 31 كانون الثاني/يناير ولمدة عامين ونصف خلفا للمقال بيار ساج الذي أشرف على الفريق منذ 30 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وبدأ ابن الـ51 عاما مهامه بخسارة في المرحلة الماضية على أرض مرسيليا 2-3، لكن فريقه الجديد استفاد الأحد من وضع ضيفه القابع في المركز الرابع عشر بخمسة انتصارات فقط، كي يمنحه الفوز الأول.

وأنهى ليون الشوط الأول متقدما بهدف للأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو بتمريرة عرضية من كورنتان توليسو (36) الذي أضاف الثاني في دقيقة 68 بكرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها ريان شرقي، قبل أن يحسم الأخير النتيجة نهائيا بتسجيله الثالث بتمريرة من ماليك فوفانا (79).

وأكمل رينس اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد البديل العاجي زابي غو (87)، ما سهل من مهمة ليون في إضافة الرابع عبر الجورجي جورجي ميكاوتادزه بعد تمريرة أخرى لشرقي (3+90).

وبفوزه الأول على رينس في آخر أربع مواجهات بينهما والتاسع للموسم، رفع ليون رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام لنس الذي خسر السبت أمام نيس 0-2، فيما تجمد رصيد ضيفه عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعمق ستراسبورغ جراح ضيفه مونبلييه الأخير بالفوز عليه بهدفين سجلهما الهولندي إيمانويل إيميغا (2+45) والسويدي سيباستيان ناناسي (69)، رافعا رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع بفارق ثلاث نقاط أمام تولوز العاشر الذي أفلت من الهزيمة أمام مضيفه أوكسير وعاد متعادلا بهدفين للإنكليزي تشارلي كريسويل (68) والبديل البالغ 19 عاما نواه إدجوما (85)، مقابل هدفين للبرازيلي جوبال (62) والعاجي حامد تراوريه (73).