ميلان يهزم إمبولي بثنائية في الدوري الإيطالي

فاز ميلان على مضيفه إمبولي 2/صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع، بفارق أربع نقاط خلف المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علما بإن لديه مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إمبولي عند 21 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وتقدم ميلان عن طريق رافائيل لياو في الدقيقة 68، قبل أن يضيف سانتياجو خيمنيز الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق، حيث حصل فيكايو توموري لاعب ميلان على الإنذار الثاني في الدقيقة 55، فيما تعرض لوكا ماريانوتشي لاعب إمبولي للطرد المباشر في الدقيقة 65.