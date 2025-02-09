شباب الأهلي يواصل الصدارة والوحدة يعود للانتصارات.. والعين ثالثاً

عزز شباب الأهلي صدارته لترتيب دوري أدنوك للمحترفين بوصوله إلى 41 نقطة، بعد فوزه على ضيفه عجمان 3 - 1، أمس على ملعب استاد راشد في دبي مساء أمس، ضمن الجولـــــــــة 15 للمسابقـــــة كما استعاد الوحدة نغمة الانتصارات بالفوز على خورفكان 3 - 1، على استاد آل نهيان بأبوظبي.

وصعد العين إلى المركز الثالث بعد فوزه 2 - 1 على ضيفه البطائح على ملعب استاد هزاع بن زايد، وتستكمل الجولة اليوم بمباراتين، يستضيف بني ياس النصر على ملعب السماوي بالشامخة عند الساعة الثامنة مساءً، ويستقبل دبا الحصن ضيفه الوصل عند الخامسة و20 دقيقة مساءً على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي.