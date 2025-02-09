شباب الأهلي والشارقة جاهزان لمواجهة بطلي الأردن آسيوياً

تعود منافسات بطولة دوري أبطال آسيا إلى الأضواء مجدداً، اعتباراً من بعد غد الثلاثاء، ويواصل من خلالها فريقا شباب الأهلي والشارقة السعي لتحقيق الوصول لأبعد درجات المنافسة في البطولة مع انطلاق مرحلة الأدوار الإقصائية، بمباريات الدور ثمن النهائي المقامة بنظام خروج المغلوب من جولتين ذهاباً وإياباً، وسط توقعات بأن يشهد هذا الدور 8 مباريات، بواقع 4 مباريات في كل من منطقتي الغرب والشرق، بعد انتهاء دور المجموعات ديسمبر الماضي، بصدارة كل من الشارقة و«الفرسان» للمجموعتين الثالثة والرابعة على التوالي بـ 13 نقطة لكل منهما.

ويخوض ممثلا الدولة في البطولة مباراتيهما في ذهاب ثمن النهائي خارج الديار، حيث يحل الشارقة ضيفاً على الحسين أربد الأردني في استاد عمّان الدولي في الثامنة من مساء بعد غد، بتوقيت الإمارات، ويحل شباب الأهلي ضيفاً على الوحدات على نفس الملعب في السادسة مساء الأربعاء المقبل، على أن تقام مباراتا الإياب في ملعبي استاد نادي الشارقة، واستاد راشد بدبي يومي 18 و19 فبراير الجاري.

ويخوض الشارقة الأدوار الإقصائية في البطولات الآسيوية للمرة الثالثة في تاريخه، وأفضل نتائجه بلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا عام 2004، فيما ودع البطولة من الدور ثمن النهائي 2021، في حين يظهر شباب الأهلي خلال النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، في مرحلة الأدوار الإقصائية للمرة الخامسة، وأفضل نتائجه القارية كان وصافة دوري أبطال آسيا 2015.