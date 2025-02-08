هاتريك سانسيت يقود أتلتيك بيلباو لإسقاط جيرونا في الدوري الإسباني

سجل أويهان سانسيت نجم أتلتيك بيلباو ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود فريقه للفوز 3 / صفر على ضيفه جيرونا ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

سجل سانسيت هدفه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس.

وأضاف نجم بيلباو هدفه الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، واختتم الثلاثية بهدف آخر في الدقيقة 79.

ورفع أويهان سانسيت رصيده إلى 11 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتجاوز الفريق الباسكي بهذا الفوز كبوة تعثره بتعادلين متتاليين في الجولتين الماضيتين، وحقق انتصاره الثاني عشر في الدوري هذا الموسم.

ورفع بيلباو رصيده إلى 44 نقطة ليعزز تواجده في المركز الرابع متخلفا بنقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

أما جيرونا تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السابع، بعدما تلقى خسارته العاشرة في الدوري.