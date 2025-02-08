أتالانتا يكتسح فيرونا بفضل رباعية هدّافه ريتيغي

عزّز المهاجم الدولي ماتيو ريتيغي صدارته لترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 20 هدفا، بعد تسجيله رباعية قاد بها أتالانتا إلى اكتساح مضيفه فيرونا 5-0 السبت في المرحلة الرابعة والعشرين.

ورفع فريق مدينة برغامو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث محققا فوزه الخامس عشر في الدوري هذا الموسم، فيما تجمّد رصيد فيرونا عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر متكبدا خسارته الخامسة عشرة.

وعاد أتالانتا بانتصاره الكبير إلى السكة الصحيحة بعد أيام قليلة من إقصائه من الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا على يد ضيفه بولونيا 0-1، منهيا بذلك سلسلة سلبية قوامها ثلاث مباريات تخللها خسارة وتعادلين ضمن جميع المسابقات.

ويمنح الفوز جرعة معنوية لفريق المدرب جان بييرو غاسبيريني قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي الأربعاء ضمن الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح ريتيغي التسجيل في الدقيقة 21، ثم أضاف الهدف الثاني بعدها بأربع دقائق (25)، قبل تعميق البرازيلي إيديرسون الفارق (37).

وأكمل ريتيغي الهاتريك في الدقيقة 44، قبل التوقيع على الرباعية في الدقيقة 56، داخلا تاريخ أتالانتا كأول لاعب يسجّل 20 هدفا بقميصه في أول 24 مباراة في الدوري الإيطالي.

ويحلّ لاحقا ميلان ضيفا على إمبولي، فيما تُختتم مباريات السبت بمواجهة بين تورينو وضيفه جنوى.