سيلتا فيجو يخرج من النفق المظلم بفوز صعب على بيتيس في الدوري الإسباني

خرج فريق سيلتا فيجو من نفق مظلم بفوز مثير على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

أنهى بيتيس الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما أنتوني ودييجو يورينتي في الدقيقتين 10 و22 من المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس.

وقلب سيلتا فيجو الطاولة على ضيفه وهز الشباك بثلاثة أهداف، حيث قلص الفارق بهدف فران بيلتران في الدقيقة 63، وسجل جافي رودريجيز هدف التعادل في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 87 أحرز فيليوت سفيدبيرج الهدف الثالث لأصحاب الأرض، ليقتنص سيلتا فيجو ثلاث نقاط ثمينة.

وعاد سيلتا فيجو لطريق الانتصارات بعد ثلاث هزائم وتعادل وحيد في آخر أربع جولات، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

أما ريال بيتيس واصل النزيف بعد تعادله في الجولة الماضية ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز العاشر، بعدما تلقى خسارته الثامنة هذا الموسم.