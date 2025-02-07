إنتر يسعى إلى تدارك الهزيمة القاسية أمام فيورنتينا بمواجهة أخرى بالدوري الإيطالي

يهدف إنتر ميلان إلى تدارك الخسارة التي تعرض لها أمام فيورنتينا، أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك حينما يلتقي الفريقان مجددا يوم الاثنين القادم، ضمن منافسات الجولة 24 للمسابقة.

وخسر إنتر ميلان بثلاثية نظيفة أمام فيورنتينا في المباراة التي أٌقيمت يوم الأول من ديسمبر الماضي، وتوقفت بعد 17 دقيقة فقط، بعدما سقط إدواردو بوفي، لاعب فيورنتينا، لتقرر رابطة الدوري الإيطالي تأجيل استكمال المباراة.

وتجمد رصيد إنتر ميلان بعد الهزيمة عند 51 نقطة في المركز الثاني، ويهدف الفريق إلى التعويض في مواجهة فيورنتينا الذي سيحل عليه ضيفا، من أجل المضي قدما للمنافسة على اللقب الذي فاز به الموسم الماضي.

ويبتعد إنتر ميلان بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر نابولي، والذي بدوره سيستضيف فريق أودينيزي، في مواجهة قد تبدو سهلة على الورق بعد غد الأحد.

ويتمنى سيموني إينزاجي، المدير الفني لفريق إنتر، أن تسير الأمور في صالحه في مواجهته مع فيورنتينا، على أن يتعثر نابولي بالتعادل أو الخسارة أمام أودينيزي، ليفتح ذلك مجالا للمنافسة بشكل قوي على لقب الدوري.

على الجانب الآخر، يدرك فيورنتينا صعوبة المواجهة على أرض إنتر ميلان، لكنه سيدخل المباراة بروح معنوية عالية، بعد تفوقه في المباراة المؤجلة، وهو يحتل المركز الرابع برصيد 42 نقطة، وبات الآن منافسا حقيقيا على البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيستعين فيورنتينا في المواجهة الصعبة على أرض إنتر بنجمه وهدافه مويس كين، الذي سجل هدفين في المباراة التي أقيمت أمس الخميس.

من جانبه، يأمل نابولي في استغلال التعثر الكبير لإنتر في مباراة فيورنتينا، حينما يستضيف أودينيزي.

ويتصدر نابولي الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، وقد يرفع الفارق مع إنتر إلى ست نقاط، قبل انطلاق مواجهة الآخير مع فيورنتينا يوم الاثنين، لكن مصيره سيكون بيده في تلك الجولة.

ويتمتع الفريق بثقة كبيرة تحت قيادة مديره الفني أنطونيو كونتي، الذي يقود الفريق في مسيرة استثنائية هذا الموسم، ويعيد إلى الأذهان الموسم الرائع الذي قدمه الفريق وقاده للفوز باللقب في الموسم قبل الماضي.

ورغم افتقاد الفريق لنجمه الجورجي كفارا تسيخليا الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية، يبدو كونتي واثقا في خياراته الهجومية مع وجود البلجيكي روميلو لوكاكو، وأخرين مثل ماتيو بوليتانو ونجم الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتومناي الذي يقدم موسما جيدا منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يحتل أودينيزي المركز العاشر برصيد 29 نقطة، ويهدف إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تقربه من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، رغم صعوبة المهمة.

وتفتتح الجولة اليوم الجمعة بمباراة بين كومو ويوفنتوس، ويلعب غدا السبت هيلاس فيرونا مع ضيفه أتالانتا، وإمبولي مع ضيفه ميلان وتورينو مع ضيفه جنوه، وفي يوم الأحد، يلعب فينزيا مع روما ولاتسيو مع مونزا وكالياري مع بارما وليتشي مع بولونيا.