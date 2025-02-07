كلباء يعرقل الشارقة ويحرمه من اعتلاء الصدارة

محمد فضل، أحمد عيسى

قاد الإيراني مهدي قايدي فريقه كلباء الى تحقيق فوز مثير وغالٍ على الشارقة بنتيجة 2 - 1 خلال المباراة التي أقيمت في افتتاحية الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ليحرم النمور ضيفهم الشارقة من اعتلاء الصدارة ولو بشكل مؤقت.

أحرز هدفي كلباء الذي رفع رصيده الى 21 نقطة متقدماً نحو المركز السابع فيما بقى الشارقة برصيد 37 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر، اللاعب مهدي قايدي في الدقيقتين 86 ،90+6، فيما أحرز للشارقة اللاعب كايو لوكاس في الدقيقة 82.

من جهة أخرى يتطلع العروبة والجزيرة لاستعادة الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عندما يلتقي الفريقان اليوم على أرضية ملعب تحفة النواخذة بدبا الفجيرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن مواجهات الأسبوع 15 من دوري المحترفين.

ويخوض العروبة صاحب الأرض اللقاء بشعار إيقاف الهزائم المتتالية ومصالحة الجمهور عقب تلقي «أخضر الفجيرة» لـ 13 هزيمة في المسابقة من 14 مباراة مع الاكتفاء بفوز يتيم على بني ياس، وخسر العروبة مباراته في الجولة الماضية ضد النصر بنتيجة 2 - 1، ولذلك يدخل لاعبو الفريق اللقاء تحت قيادة المدرب المساعد اندريا جاسمينز الذي حل بديلاً عن البرتغالي برونو بيريرا الذي أقيل من منصبه عقب نهاية مرحلة الذهاب بسبب تراجع نتائج الفريق واحتلال العروبة للمركز الأخير إلى جانب هزائمه من أندية منافسة على البقاء في دوري الأضواء.

وفي المقابل، فإن فريق نتائج الجزيرة الأخيرة لم تكن ترضي بعد تلقي فخر أبوظبي هزيمتين على التوالي أمام عجمان وبني ياس وهي الخسائر التي أدت إلى تراجع مركز الفريق إلى السادس برصيد 21 نقطة.