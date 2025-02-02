برشلونة يستغل تعثر ريال مدريد ويتخطى ألافيس

فاز برشلونة على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1/صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 61.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 18 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، ليصبح على بعد أربع نقاط فقط خلف المتصدر ريال مدريد، والذي تعرض لخسارة مفاجئة بنفس الجولة أمس السبت أمام مضيفه إسبانيول بهدف نظيف.

ويبتعد برشلونة بفارق ثلاث نقاط فقط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ألافيس عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين خلف إسبانيول صاحب المركز السابع عشر.

وبدأت المباراة بضغط من جانب برشلونة الذي حاول نجمه الشاب لامين يامال تهديد مرمى منافسه منذ الدقيقة الأولى، فيما كان البرازيلي رافينيا، نجم الفريق الكتالوني هذا الموسم، حاضرا من خلال محاولات عدة وانطلاقات عديدة لفك شفرة دفاع ألافيس.

وبدا واضحا للجميع منذ البداية النوايا الهجومية لفريق المدرب الألماني هانزي فليك، والذي بادر منذ انطلاق صافرة المباراة إلى الهجوم وتهديد مرمى جيسوس أوونو، حارس ألافيس.

وتعرضت محاولات برشلونة للتقدم إلى ضربة قاسية، حينما أصيب نجم خط الوسط جافي في الدقيقة12 ليتم استبداله بعد ذلك بخمس دقائق ليحل محله فيرمين لوبيز.

وحاول رافينيا وليفاندوفسكي تسجيل هدف التقدم، لكن حارس ألافيس ودفاعه كان بالمرصاد لكل المحاولات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أصبح برشلونة أكثر خطورة، فيما لم يغادر ألافيس منطقة الجزاء كثيرا، لكنه بحث عن هجمات مرتدة يتمكن من خلالها من تهديد مرمى فويتك تشيزني حارس برشلونة.

وفي الدقيقة 61 أثمرت محاولات برشلونة عن تسجيله هدف المباراة الوحيد الذي سجله ليفاندوفسكي، عندما ارسل بيدري كرة عرضية لتصل إلى لامين يامال داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة اصطدمت بالدفاع وارتدت أمام ليفاندوفسكي، ليضعها الأخير في الشباك.

وبعد الهدف واصل برشلونة ضغطه لتسجيل هدف ثان، فيما أبقى ألافيس على أدائه الدفاعي ولم يتجه إلى الهجوم لتسجيل هدف التعادل.

ونجح برشلونة في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه بهدف نظيف.