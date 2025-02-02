يوفنتوس يقلب تأخره أمام إمبولي إلى فوز برباعية في الدوري الإيطالي

قلب فريق يوفنتوس تأخره بهدف أمام ضيفه إمبولي إلى فوز 4 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى إمبولي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ماتيا دي تشيليو في الدقيقة الرابعة.

وفي الشوط الثاني، استعاد يوفنتوس توازنه وسجل هدف التعادل عن طريق راندال كولو مواني في الدقيقة 61 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه بعدها بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 84 تلقت آمال فريق إمبولي في تعديل النتيجة ضربة موجعة بعدما حصل يوسف مالح على البطاقة الحمراء.

واستغل يوفنتوس النقص العددي في صفوف منافسه وسجل هدفين متتاليين عن طريق دوشان فلاهوفيتش وفرانشيسكو كونسيساو في الدقيقتين الأخيرة والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد إمبولي عند 21 نقطة في المركز السابع عشر.

وهذا الفوز هو الثاني ليوفنتوس في آخر ست مباريات بالدوري وهو الأول ليوفنتوس بعد تعادل وخسارتين في آخر ثلاث مباريات بكافة المسابقات.

وبات هذا الفوز هو التاسع للفريق هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 13.

في المقابل، فشل إمبولي في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي، حيث كانت هذه هي الخسارة السادسة في تلك الفترة مقابل التعادل في مباراتين.

وفي المجمل، خسر إمبولي عشر مباريات بالدوري، مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في تسع.