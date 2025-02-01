مونيز يقود فولهام للفوز على نيوكاسل

سجل البديل رودريجو مونيز هدفا في الدقائق الأخيرة ليقود فولهام للفوز 2-1 على مضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما قلب تأخره بهدف اليوم السبت.

وبهذا الفوز يتقدم فولهام إلى المركز التاسع في الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف نيوكاسل الذي ظل في المركز الخامس رغم النتيجة المحبطة.

وبدأ صاحب الأرض المباراة بقوة لكنه احتاج 28 دقيقة لإطلاق أول تسديدة على المرمى عندما اخترق المدافع فابيان شير منطقة الجزاء لكنه لم يتمكن من هز الشباك.

وأطلق ساندرو تونالي حارس مرمى نيوكاسل تسديدة هائلة ارتدت من العارضة في الدقيقة 35 وبعدها بدقيقتين تقدم صاحب الأرض في النتيجة بعد هجمة مرتدة سريعة من الجانب الأيسر قادها أنتوني جوردون وكللها جيكوب ميرفي داخل الشباك بعدما وصلت له الكرة عن طريق كالفين باسي مدافع فولهام.

وبدا فولهام أفضل حالا في الشوط الثاني وكاد إميل سميث رو أن يدرك التعادل لولا تألق الحارس مارتن دوبرافكا وأهدر راؤول خيمينيز فرصة أخرى لإدراك التعادل في الدقيقة 56.

وأثناء محاولة إبعاد تسديدة خيمينيز، حول ميرفي الكرة إلى داخل شباكه ليمنح فولهام التعادل في الدقيقة 61. وسدد ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل كرة قوية ارتدت من العارضة في الدقيقة 75، لكن وبعد سبع دقائق، فيما وضع مونيز الكرة داخل الشباك في الدقيقة 82 مستغلا ركلة حرة نفذها أندريا بيريرا ليمنح فريقه الفوز.

وأبدى ماركو سيلفا مدرب فولهام سعادته برد فعل الفريق بعد الاستراحة.

وقال لشبكة سكاي سبورتس "كنا بحاجة إلى أن نكون أكثر حسما ونشاطا في الهجوم - يا له من رد فعل. أول 25 دقيقة من الشوط الثاني كانت من فريق يعرف حقا ما يجب فعله للفوز بالمباراة هنا".

وبدا إيدي هاو مدرب نيوكاسل حزينا بعد المباراة، ولم يتمكن من إخفاء خيبة أمله بعد الأداء المتواضع الذي قدمه فريقه.

وقال مدرب نيوكاسل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد. لقد نجحنا في التقدم، واستقبلنا هدفين على نحو سيء اليوم، ولم نتمكن من السيطرة على المباراة بالشكل الذي كنا نريده، وهو أمر مخيب للآمال بشكل عام". (إعداد طه محمد للنشرة العربية)