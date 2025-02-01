ديمبلي يواصل التألق ويقود باريس سان جيرمان للفوز على بريست بخماسية

واصل عثمان ديمبلي تألقه في الفترة الأخيرة، وقاد فريقه باريس سان جيرمان لتحقيق فوز كبير على مضيفه بريست 5/2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل ديمبلي ثلاثة أهداف "هاتريك" للمباراة الثانية على التوالي، وذلك بعدما سجل ثلاثية يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، في فوز فريقه الكبير على شتوتجارت الألماني 4/1 ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بالمسابقة.

ويأتي ذلك الفوز لباريس ليكون بمثابة تحضير لمواجهتين مع بريست في ملحق دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، حيث يلتقيان يوم 11 من فبراير الجاري، في مباراة الذهاب على أن يلتقيا في الإياب بعد ذلك بأسبوع.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 50 نقطة في المركز الأول، بفارق 13 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا الأحد مع ليون ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بريست عند 28 نقطة في المركز الثامن.

وسجل ديمبلي ثلاثيته في الدقائق 29 و57 و62، فيما سجل زميله جونشالو راموس الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 89 والسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وسجل رومان ديل كاستيو هدفا لبريست في الدقيقة 50، فيما سجل زميله لودوفيك أجورك الهدف الثاني في الدقيقة 71.

ومنذ بداية المباراة وضحت النوايا الهجومية لفريق باريس سان جيرمان، الذي حاول هز شباك مضيفه منذ البداية، فيما بادله بريست الهجمات طمعا في تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 29 سجل ديمبلي أول أهداف المباراة، حيث لعب فابيان رويز كرة من منتصف الملعب للجهة اليسرى حيث يتواجد برادلي باركولا، لينفرد الأخير بمرمى بريست ويمرر الكرة لزميله ديمبلي المنطلق من الخلف، ليضع اللاعب الكرة في الشباك.

ورغم المحاولات العديدة من جانب بريست لإدراك التعادل، لم ينجح في ذلك، خاصة مع تألق دفاع باريس سان جيرمان وحارسه جيانلويجي دوناروما، ليحافظا على النتيجة بتقدم باريس في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء بريست ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 50 عن طريق رومان دل كاستيو، حيث استغل كرة عائدة من تغطية دفاع باريس لإحدى الكرات العالية، ليسدد كرة أرضية زاحفة سكنت شباك دوناروما.

لكن باريس لم يمهل بريست سوى سبع دقائق فقط، ليسجل الهدف الثاني عن طريق ديمبلي مجددا، حيث توغل خفيتشا كفاراتسيخليا بالكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة تصدى لها ماركو بيزوت حارس بريست، لترتد أمام ديمبلي الذي وضعها في الشباك مباشرة.

وفي الدقيقة 62 عاد ديمبلي ليؤكد على ثلاثيته الشخصية ، حيث لعب ديزري دويه كرة من الجهة اليمنى وصلت إلى لي كانج إن، ليمررها إلى ديمبلي على الجهة اليسرى ويقابلها الأخير بتسديدة مباشرة في شباك بيزوت، مسجل الهدف الثالث.

وسجل بريست الهدف الثاني في الدقيقة 71 عن طريق لودفيك أجورك ، الذي تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء، وراوغ ويليام باتشو ليسدد كرة هزت شباك دوناروما.

وفي الدقيقة 89 سجل جونشالو راموس الهدف الرابع لباريس سان جيرمان، بعدما تلقى تمريرة من ديزري دويه من الجهة اليمنى، ليضع الكرة في الشباك، ثم سجل الهدف الخامس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعدما انطلق بالكرة من الجهة اليسرى، ليحاول التمرير لكن مدافع بريست تصدى للكرة وعادت لراموس مجددا ليضعها في الشباك.