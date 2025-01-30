«النصر» يكرم شركاء النجاح في «كأس السوبر»

كرم النصر شركاء النجاح في كأس السوبر الإماراتي القطري التي توجها بها العميد على حساب نادي قطر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد 17 يناير الجاري، من الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في الحدث.

وقام مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، بتكريم شركاء النجاح بحضور حميد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومنصور الفلاسي، عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، ونورة الجسمي، عضو مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار.

وضمت قائمة الجهات الراعية بنك الإمارات الإسلامي، مؤسسة الإمارات للحلول العقارية، جينكو العقارية، 34 للتثمين العقاري، شركة برايمز للفعاليات، شركة نيفر بيتر ايفنت، شركة فاينال تيك للتصوير، شركة المرسال للدعاية والإعلان، شركة Bonnus Auction، ومطعم جماري.

وأكد منصور الفلاسي أن تكريم الرعاة يعكس تقدير إدارة النادي لجهودهم في إنجاح مباراة كأس السوبر الإماراتي القطري، وقال: كل الجهود تضافرت من أجل تحقيق النصر للكأس، وهذا التكريم هو عبارة عن رد جميل وشكر لهم، لقد كانت لهم مساهمة فعالة في إنجاح الحدث ودعم فريقنا في الفوز، ونتطلع لبناء علاقة مستدامة معهم، وحضورهم إلى جانبنا في مختلف البطولات.

وأوضح الفلاسي أن تتويج النصر باللقب حافز لجميع الرعاة للاستمرار في دعم الفريق، مشيراً إلى أن مسابقة دوري أبطال الخليج ستشكل فرصة جديدة لهم.