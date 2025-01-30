البطائح وشباب الأهلي.. طموح مشترك في مواصلة الانتصارات

يستقبل البطائح ضيفه شباب الأهلي على ملعب استاد خالد بن محمد في الخامسة و15 دقيقة من مساء اليوم، في افتتاحية الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين، ويتطلع فيها صاحب الأرض إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري هذا الموسم، سعياً إلى زيادة نقاطه عن 11 نقطة، وتحسين ترتيبه الحالي في المركز الـ 12، ويقابله شباب الأهلي الذي يعيش أفضل مواسمه في جميع البطولات، برغبة مواصلة الانتصارات لزيادة رصيده الحالي 32 نقطة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12، ويحل فيها ضيفاً على دبا الحصن الثلاثاء المقبل، ما يؤهله لانتزاع الصدارة إذا حقق الفوز في المباراتين بصرف النظر عن نتيجة منافسه المباشر الشارقة المتصدر للائحة الترتيب.

وقال الإيراني فرهاد مجيدي مدرب البطائح: «نقابل واحداً من أفضل الفرق في الدوري هذا الموسم، ويجب علينا أن نلعب بتركيز عالٍ، وتحدثت إلى اللاعبين أنه بجب علينا ألا نرتكب أخطاء في هذه المباراة لأن شباب الأهلي يملك لاعبين ممتازين بإمكانهم استغلال الأخطاء بسهولة، ومن وجهة نظري فإن المنافس يملك الفرصة الأفضل للفوز بالدوري، ونحن بدورنا تدربنا جيداً وسندخل المباراة للفوز، برغم بعض الصعاب التي نعاني منها بسبب قوانين عدم قدرة بعض اللاعبين المشاركة أمام شباب الأهلي، إلا أننا وبكل تأكيد لدينا البديل الجيد، ونأمل أن يحالفنا النجاح».

تحدٍ

وفي المقابل، وصف باولو سوزا مدرب شباب الأهلي لقاء البطائح بـ«التحدي الكبير»، مشيراً إلى أنه سيواجه منافساً جيداً، خصوصاً في التحولات الهجومية والدفاعية، وقال: «من المؤكد أن البطائح سيدخل المباراة بحافز أكبر، خصوصاً أنها ستقام على ملعبه، وكانت لدينا الفرصة للتعرف إلى هذا الملعب بصورة أكبر في مباراتنا الأخيرة أمام عجمان، ضمن منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأعتقد أن تعود منافستنا على طبيعة الأرضية، أمر إيجابي بالنسبة له، لكننا دائماً نقاتل من أجل الفوز في كل الظروف، وعادة ما يكون الوقت ضيقاً للإعداد للمباريات، لدرجة أن الفريق لا يجد فرصة للتحضير، بسبب ضغط البرمجة والمشاركة في مسابقات كثيرة».

في حين، قال لاعب البطائح سعود خليل: «شباب الأهلي فريق قوي وكبير، وبالتأكيد تنتظرنا مباراة مهمة أمام لاعبين مميزين، ولكننا عازمون على تقديم أفضل ما لدينا، ومدربنا فرهاد مجيدي مميز، ويعلم ما نريد من تلك المباراة، ونحن نستطيع أن نطبق أفكاره في أرض الملعب».

بينما قال رينان فيكتور لاعب شباب الأهلي: «إن لقاء البطائح لن يكون سهلاً، وبين أنهم يدركون كفاءة المنافس الذي يملك الكثير من نقاط القوة»، لكنه عاد وأكد أنه يثق في قدرة زملائه اللاعبين على إنجاز المطلوب وتحقيق النتائج التي تعزز مسيرة الفريق، وقال: «علينا أن نعمل بجد ونقاتل بقوة في كل المباريات في مختلف المسابقات التي يشارك فيها الفريق، من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط، والجهاز الفني يقوم بعمل كبير، واللاعبون يبذلون جهداً مضاعفاً، من أجل إسعاد الجماهير التي ظلت تساندنا في كل المباريات».