خورفكان والعين.. رد اعتبار خماسية الذهاب

محمد فضل - طلحة عبدالله

يحل العين ضيفاً على خورفكان في الخامسة والربع مساء اليوم، وذلك لحساب الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، ويسعى كل فريق للحصول على النقاط الثلاث.

ويخوض النسور المباراة بذكريات الهزيمة الثقيلة بخماسية خلال مرحلة الذهاب، ويحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بينما يحتل العين المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وقال عبد المجيد النمر، مدرب خورفكان: «الفريق سيخوض مباراة أخرى قوية ضد فريق منظم، وقوي جداً»، وتابع: «نسعى إلى تحقيق النتيجة الإيجابية، التي تعزز موقعنا في جدول الترتيب».

وأشار إلى أن ⁠الحضور الجماهيري هو سلاحنا في المباراة، وأتمنى أن يقوم لاعبو خورفكان بتطبيق خطة اللعب، وأن يكونوا في الموعد.

وحرص الجهاز الفني للعين ، بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، في التدريبات الأخيرة على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات، التي ظهرت في المواجهة السابقة، بإخضاع اللاعبين إلى تمارين واختيارات متنوعة، لتنفيذ التكتيك، وأسلوب اللعب.

وأكد جارديم، المدير الفني لفريق العين، أنه خلال الأيام الأربعة الأخيرة حرص على تجهيز الفريق، وقام بإجراء تعديلات لاستعادة التوازن، وترتيب الأوراق، بعد تراجع الفريق على مستوى النتائج في المواجهات الأخيرة، لافتاً إلى أن العين يعاني حالياً من الفاعلية الهجومية قياساً على كم الفرص، التي أهدرها في المباريات السابقة، ومطلوب من اللاعبين إظهار الحماس والرغبة في الفوز من أجل العودة إلى طريق الانتصارات.

وقال: «نحتاج إلى تحسين الفاعلية الهجومية، بعد التطور الملحوظ في الشق الدفاعي باعتماد منظومة دفاعية متكاملة ومتماسكة، والفرق الكبيرة مطالبة بإيجاد الحلول البديلة، من خلال تجهيز جميع العناصر لأن الكرة الحديثة تعتمد على إشراك جميع اللاعبين كخيارات مميزة».