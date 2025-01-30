الوصل وكلباء.. تأكيد الجدارة والثأر من الخسارة

أحمد عيسى - محمد فضل

يتجدد لقاء الوصل وضيفه كلباء عند الثامنة مساء اليوم لحساب الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يخوضها صاحب الأرض لتأكيد الجدارة، ويدخلها الفريق الضيف من أجل الثأر، بعد لقاء الفريقين قبل عدة أيام في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي نجح خلاله «الإمبراطور» في عبور «النمور» إلى نصف النهائي بالفوز عليه 2 - 0، ما يرفع درجات الحماس والإثارة وسط اللاعبين خلال مواجهة اليوم بدافع الفوز بالنقاط الثلاث، خصوصاً أن الفريقين يتساويان في عدد النقاط برصيد 17 نقطة لكل منهما، مع أفضلية الوصل في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز السابع، متقدماً على كلباء صاحب المركز الثامن.

وأكد الصربي ميلوش مدرب الوصل، أن تحضيرات فريقه سارت بشكل جيد وركز خلالها على تعافي اللاعبين مع تطوير الأداء، وقال: «نعتبر مباراة اليوم بست نقاط لأننا نتساوى في عدد النقاط، وهذا يؤكد أن المواجهة ستكون صعبة وقوية لأن رغبة الفوز موجودة لدى كل فريق».

وشدد مدرب الوصل على أهمية تقديم مستوى أفضل من المباراة السابقة، مشيراً إلى أن لاعبيه حققوا الفوز على كلباء قبل عدة أيام بعد تقديم أداء جيد خصوصاً في الجانب الدفاعي، ذاكراً أنه كان بالإمكان تقديم الأفضل في التحكم بالكرة ومجريات اللقاء بشكل عام.

وقال الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء: «أعتقد أن مباراة اليوم تعد كتاباً مفتوحاً بين الفريقين بعد أن تواجهنا قبل أيام في مسابقة الكأس الأغلى، وهناك إصرار من قبل اللاعبين على بذل الجهد وتغيير صورة وشكل الفريق لكن المهمة لن تكون سهلة لأن الخصم لديه عناصر جيدة».

وأشار إلى أن كلباء يمر بفترة سلبية على الرغم من تقديم لاعبينا لمستوى جيد الآن. إن النتائج الإيجابية غائبة عن الفريق، ونحن نعلم كيفية الخروج من هذه النتائج السلبية وعلينا أن نفعل ذلك بأسرع ما يمكن وفي أقرب وقت.