موعد عودة برشلونة إلى كامب نو.. هل يحتضن الكلاسيكو؟





تسيطر حالة من التفاؤل على مسؤولي نادي برشلونة ومشجعيه بشأن إمكانية إقامة كلاسيكو المرحلة الثانية من الدوري الإسباني ضد ريال مدريد على ملعب كامب نو الجديد.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن أعمال التجديد والبناء في ملعب سبوتيفاي كامب نو تسير بشكل متسارع، ويشعر مسؤولو برشلونة بالارتياح بشأن لعب الكلاسيكو على الملعب الجديد والمقرر إقامته في 10 أو 11 مايو المقبل، إضافة إلى بقية المباريات المحلية في الموسم الجاري.

وعن ذلك قالت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني، إن داخل مكاتب برشلونة يتم العمل حاليا على هذا السيناريو، خاصة أن المسؤولين عن أعمال البناء أكدوا ذلك في حال لم تحدث أي مفاجآت غير متوقعة.

ويعتبر ذلك بمثابة العودة المثالية إلى "الكامب نو" من وجهة نظر إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، خاصة إذا ما تحققت والفريق ما زال منافساً قوياً على لقب الدوري.

وأوضحت الصحيفة أن "استقبال ريال مدريد على كامب نو وبرشلونة منافساً على الليغا سيعطي البلوغرانا جرعة حماس إضافية للاعبين وللجماهير على حد سواء".

وسيتقبل مشجعو برشلونة بعض الانزعاجات المحتملة لعودة المباريات للكامب نو بنصف السعة الاستيعابية إذا كانت المناسبة هي مواجهة الكلاسيكو كما ترى "موندو ديبورتيفو".

ويستضيف برشلونة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لحساب الجولة الـ35، بعدها يتبقى للبرسا مباراة أخرى على أرضه سيلعبها ضد فياريال.