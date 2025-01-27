أرقام رونالدو قبل وبعد الثلاثين.. أيها أفضل؟





لا ينفك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعب نادي النصر السعودي عن معانقة الشباك وهو في عمر الـ39 عاماً، بعد وصوله إلى الهدف 920 في مسيرته بمباراة فريقه أمام الفتح في دوري روشن أمس الأحد (3 ـ 1).

ويبدو أن النجم البرتغالي يسير بثبات إلى الهدف رقم (1000) في مسيرته الكروية التي ركل فيها كل الأرقام القياسية، واللافت أن أرقامه بعد تخطيه الـ30 من عمره تكاد تتفوق على ما كانت عليه قبل الثلاثين.

وتقول الأرقام، إن رونالدو سجل 463 هدفاً قبل سن الـ30، في حين زار شباك الخصوم 457 مرة بعدها، حسب موقع ترانسفيرماركت.

ووصل رونالدو، الذي يحتفل فبراير المقبل بعيد ميلاده 40 إلى 20 هدفاً في الموسم الجاري بمختلف البطولات منها 4 في 4 مباريات منذ بداية 2025.

ويتربع رونالدو على قائمة هدافي الدوري السعودي بـ14 هدفاً، وسجل 105 أهداف منذ رحيله عن مانشستر يونايتد وانضمامه إلى النصر مطلع 2023.