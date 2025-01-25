مانشستر سيتي يقهر تشيلسي وإلغاء هدف لمرموش

عدل مانشستر سيتي تأخره بهدف مبكر إلى انتصار 3-1 على ضيفه تشيلسي في أول ظهور للدولي المصري عمر مرموش مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد مشاركته أساسيا عقب انتقاله قبل يومين.

وقدم مرموش عرضا طيبا وألغى له الحكم هدفا في الشوط الأول بسبب التسلل قبل أن يستبدله المدرب بيب جوارديولا في الدقيقة 73.

وعلى النقيض ارتكب الوافد الجديد أيضا المدافع عبد القادر خوسانوف خطأ فادحا استغله نيكولاس جاكسون لينجح في استخلاص الكرة ويمررها لزميله نوني مادويكي الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك في الدقيقة الثالثة ليضع تشيلسي في المقدمة.

وأدرك سيتي التعادل في الدقيقة 42 حين توغل ماتيوس نونيز في منطقة جزاء تشيلسي وأنهى المحاولة بتسديدة تصدى لها الحارس لترتد وتجد متابعة من يوسكو جفارديول بتسديدة مباشرة في الشباك.

وسجل إرلينج هالاند الهدف الثاني لسيتي بعدما تلقى تمريرة طولية لينطلق خلف مدافعي تشيلسي ويستغل تقدم الحارس روبرت سانشيز عن مرماه ليطلق تسديدة ساقطة في الشباك.

وأكمل فيل فودن ثلاثية فريقه في الدقيقة 87 بعد خطأ من مدافعي تشيلسي في وسط الملعب استغله هالاند ونجح في استخلاص الكرة ليمررها لزميله فودن وينفرد بالمرمى وينهي الهجمة بتسديدة متقنة في الشباك. ورفع سيتي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 40 نقطة.