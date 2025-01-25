فياريال يفرض التعادل على أتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أفلت أتليتيكو مدريد بالتعادل 1-1 مع ضيفه فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وغابت الانتصارات عن أتليتيكو مدريد للمباراة الثانية تواليا في الدوري بعد 15 فوزا متتاليا في كل المسابقات. ويحتل فريق المدرب دييجو سيميوني المركز الثاني برصيد 45 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر وست نقاط أمام برشلونة وأتليتيك بيلباو. ويحتل فياريال المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

ويحل ريال ضيفا على بلد الوليد في وقت لاحق اليوم، فيما يلعب برشلونة أمام ضيفه بلنسية غدا الأحد.

وهيمن أتليتيكو على مجريات المباراة، لكن فياريال هو من تقدم في النتيجة في الدقيقة 29 عن طريق جيرارد مورينو الذي سجل من ركلة جزاء حصل عليها بعدما تعرض لعرقلة من الخلف داخل المنطقة.

واحتج لاعبو أتليتيكو على احتساب ركلة الجزاء قائلين إن المدافع رينيلدو ماندافا لمس الكرة أولا قبل أن يحتك بمورينو، لكن الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز تمسك بقراره.

واستغل مورينو محاولة فريقه الوحيدة على المرمى في المباراة قبل أن يضع أتليتيكو منافسه تحت الضغط. وتألق المهاجم خوليان الفاريز الذي حرمه الحارس لويز جونيور من التسجيل في مناسبتين.

وحاول دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو إعادة ترتيب الأوراق من خلال تبديلات بين الشوطين وتمكن فريقه من التعادل في الدقيقة 58 بعد فترة من الضغط عندما تابع سمويل لينو كرة مرتدة من الحارس الذي أخفق في الإمساك بتسديدة أطلقها أنخيل كوريا من مسافة قريبة. وأهدر فياريال فرصا للتسجيل من هجمات مرتدة، لكن صاحب الأرض اقترب من هز الشباك من تسديدة قوية من بابلو باريوس من خارج المنطقة تصدى لها جونيور قبل أن يطلق أنطوان جريزمان ضربة رأس من مسافة قريبة أخطأت طريقها إلى المرمى.

وأبلغ لينو منصة (موفيستار بلس) "اليوم لا نرحل في أفضل حال. بذلنا قصارى جهدنا، لكن محاولاتنا لم تنجح... إنه أمر محبط.

"سجلت هدفا، وحصدنا نقة واحدة لكننا نعتقد أن رينيلدو لمس الكرة (قبل احتساب ركلة الجزاء)، لكن تفسير الحكم نافذ".