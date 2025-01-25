بايرن ميونيخ يفوز 2-1 بصعوبة على فرايبورج ويعزز صدارته للدوري

حقق بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم فوزا صعبا 2-1 على مضيفه فرايبورج اليوم السبت بفضل ثنائية هاري كين وكيم مين-جاي ليعزز صدارته للمسابقة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.

وحرص الفريق البافاري على تعويض خسارته المفاجئة 3-صفر أمام فينوورد الهولندي يوم الأربعاء الماضي بدوري أبطال أوروبا والتي عرضت تأهله المباشر لدور الستة عشر للبطولة القارية للخطر.

وبذلك، فاز بايرن بكافة مبارياته الأربع بالدوري هذا العام ويملك 48 نقطة ويتقدم بفارق ست نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني الذي فرط في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 خارج أرضه مع رازن بال شبورت لايبزيج.

وأبلغ فينسن كومباني مدرب بايرن مؤتمرا صحفيا "كنت أعلم أن هذه المباراة لن تكون سهلة لذا ما حدث اليوم لم يكن غريبا. كنا نعلم أن علينا القتال.

"هذا فترة صعبة علينا بشكل عام لخوض ثلاث مباريات (خلال ثمانية أيام). جئنا إلى هنا بالعقلية الصحيحة. ربما لم تكن أفضل مبارياتنا لكن الفوز كان جيدا لأنه من الصعب للغاية التفوق على فرايبورج في ملعبه.

"لم نستطع تغير القصة في روتردام ولكننا قادرون على التأثير على القصة اليوم، وكان هذا هو تركيزنا الوحيد. نحن بحاجة إلى التقدم. لا يمكن تحقيق النجاح أو الفوز بالألقاب دون مثل هذه اللحظات".

وبدأ فريق المدرب كومباني المباراة بشكل جيد ورد القائم محاولة من جمال موسيالا قبل أن يفتتح كين هداف الدوري التسجيل في الدقيقة 15 بعد أن استدار بجسده سريعا عند حافة منطقة الجزاء ليطلق تسديدة أرضية زاحفة في المرمى ويحرز هدفه 17 في الدوري هذا الموسم.

وتعاون كين مع إريك داير في تسجيل الهدف، لتصبح أول مرة يتعاون فيها لاعبان إنجليزيان في هدف بالدوري الألماني منذ بدء الإحصاءات موسم 2004-2005.

وجعل كيم مدافع بايرن النتيجة 2-صفر بضربة رأس عند القائم القريب بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية عقب تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن لم تنته الأمور بعد رغم تخفيف الفريق الزائر من ضغطه.

وقلص فرايبورج الفارق في الدقيقة 68 بضربة رأس من ماتياس جينتر وزاد من ضغطه الهجومي وسنحت للفريق عدة فرص لتسجيل هدف التعادل لكنه لم يتمكن من تجنب خسارته الثالثة على التوالي في الدوري ليتراجع للمركز التاسع.