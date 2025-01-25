صلاح يتوهج بمئوية جديدة في فوز ليفربول على إبسويتش تاون برباعية

عزز فريق ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه إبسويتش تاون بنتيجة 4 / 1 ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة، اليوم السبت.

أحرز رباعية ليفربول، دومينيك سوبوسلاي ومحمد صلاح وكودي جاكبو "هدفين" في الدقائق 11 و35 و44 و66، بينما أحرز جاكوب جريفز هدف إبسويتش الوحيد في الدقيقة 90.

ورفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة ليبتعد في الصدارة وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 16 نقطة في المركز 18 بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي ورقم 13 هذا الموسم في بطولة الدوري.

على ملعب أنفيلد، أجهز ليفربول على ضيفه سريعا وهز شباكه ثلاث مرات في الشوط الأول، ولعب المهاجم الهولندي كودي جاكبو دورا بارزا في فوز فريقه بعدما سجل هدفين وصنع هدفا.

تقدم ليفربول بهدف للاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 11 بتسديدة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من زميله الفرنسي إبراهيما كوناتي.

وأضاف صلاح الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة جاكبو، ليسجل النجم المصري هدفه رقم 19 في الدوري هذا الموسم ويعزز صدارته لقائمة هدافي البريميير ليج هذا الموسم.

كما احتفل صلاح بتسجيله الهدف رقم 176 في الدوري الإنجليزي ليصبح سابعا في قائمة الهدافين التاريخيين في المسابقة بعدما تجاوز النجم الفرنسي تييري هنري الذي سجل 175 هدفا بقميص أرسنال.

وبات صلاح أيضا ثاني أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي بعد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي سجل 184 هدفا مع مانشستر سيتي، واحتفل النجم المصري أيضا بهدفه رقم 100 في الدوري على ملعب أنفيلد.

ووسط توهج صلاح بكل هذه الأرقام أضاف جاكبو هدفا ثالثا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بعدما تابع تسديدة سوبوسلاي التي ارتدت من الحارس بقدمه مباشرة في الشباك.

وعزز ليفربول تفوقه سريعا بهدف رابع بعدما مرر ترينت ألكسندر أرنولد كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها جاكبو برأسية قوية في الشباك، ليسجل المهاجم الهولندي هدفه الثاني في المباراة والثامن له في الدوري هذا الموسم.

تراخى لاعبو ليفربول نسبيا في آخر نصف ساعة من المباراة، ومنحوا الفرصة للمنافس لتشكيل خطورة على مرمى أليسون بيكر الذي تصدى لتسديدة من أوماري هاتشينسون في الدقيقة 60.

وأنقذ أليسون هدفا محققا في الدقيقة 85 بعدما تصدى لرأسية جورج هيرست من داخل منطقة الجزاء قبل أن يترجم الضيوف صحوتهم بهدف شرفي في الدقيقة 90 سجله جريفز بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها خوليو إنسيسو.

بهذا الفوز، وسع ليفربول الفارق في الصدارة مستفيدا من تعثر أحد أقرب منافسيه حيث انهار نوتنجهام فورست خارج ملعبه أمام بورنموث بنتيجة ثقيلة صفر / 5 في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

سجل أهداف بورنموث، جاستن كلويفرت ودانجو واتارا "هاتريك" وأنطوان سيمينو في الدقائق 9 و55 و61 و87 و91.

وتجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 44 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع بورنموث رصيده إلى 40 نقطة ليقفز للمركز السادس مؤقتا.

بينما انفرد أرسنال بالمركز الثاني بعد الفوز خارج ملعبه على وولفرهامبتون بنتيجة 1 / صفر، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى 47 نقطة.

وفي مواجهة أخرى بنفس التوقيت، اقتحم نيوكاسل يونايتد المربع الذهبي بالفوز على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3 / 1.

تقدم يان بيدنارك لساوثهامبتون في الدقيقة 10، ورد نيوكاسل بثنائية للسويدي ألكسندر إيزاك وهدف آخر من ساندرو تونالي في الدقائق 26 من ركلة جزاء و30 و51.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، بينما بقى ساوثهامبتون في ذيل الترتيب برصيد 6 نقاط في المركز العشرين.

وبعيدا عن مراكز المقدمة فاز إيفرتون على مضيفه برايتون بهدف وحيد سجله إيليمان ندياي من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وواصل إيفرتون صحوته تحت قيادة المدرب ديفيد مويس في إطار مساعيه للهروب من شبح الهبوط، محققا الفوز الثاني تواليا ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر.

أما برايتون تجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز التاسع، بعدما صمد 6 مباريات على التوالي بدون هزيمة.