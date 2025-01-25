ريال بيتيس يعود للانتصارات بفوز صعب على مايوركا في الدوري الإسباني

حقق ريال بيتيس فوزا صعبا في الدقائق الأخيرة على مضيفه ريال مايوركا 1/ صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال بيتيس، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة منذ تغلبه على أتلتيكو مدريد بنفس النتيجة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ريال مايوركا عند 30 نقطة في المركز السادس، وهو يبتعد بفارق تسع نقاط خلف المراكز الأربع الأولى بالترتيب.

وسجل سيدريك باكامبو هدف المباراة الوحيد لبيتيس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة تعرض عمر ماسكاريل، لاعب مايوركا، للطرد في الدقيقة73، ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.