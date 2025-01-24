بلجيكا تعين الفرنسي جارسيا مدربا جديدا للمنتخب الوطني

عينت بلجيكا الفرنسي رودي جارسيا مدربا جديدا للمنتخب الوطني اليوم الجمعة بعد أسبوع من إقالة دومينيكو تيديسكو عقب سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.

وقال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم لتأكيد تعيين جارسيا.

وتولى جارسيا تدريب عدد من الأندية في فرنسا وإيطاليا، من بينها ليل وروما ومرسيليا وليون، بالإضافة إلى النصر السعودي.

وكانت آخر مهمة تدريبية له مع نابولي، ولكنه تعرض للإقالة في نوفمبر تشرين الثاني 2023 بعد 16 مباراة على توليه المهمة.

وتلعب بلجيكا أمام أوكرانيا في مباراتين فاصلتين بدوري الأمم الأوروبية في مارس آذار المقبل، لتحديد من سيلعب منهما في المستوى الأول الموسم المقبل.

ويسافر منتخب بلجيكا بعد ذلك إلى مقدونيا الشمالية في يونيو حزيران المقبل لخوض أول مباراة في تصفيات كأس العالم 2026.